Quién es quién en el equipo que liderará la transición en Venezuela tras la caída de Maduro
El presidente de Estados Unidos confirmó los nombres de los funcionarios que coordinarán la intervención venezolana. Destacó la cooperación de Delcy Rodríguez y descartó a María Corina Machado como interlocutora.
La tarea recaerá sobre Marco Rubio, pero Trump tendrá "la última palabra".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la conformación de un equipo de alto nivel que estará a cargo de gestionar la transición política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. El grupo estará integrado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Guerra (Defensa), Pete Hegseth; y el asesor en seguridad y migración, Stephen Miller.
El secretario de Guerra (Defensa), Pete Hegseth.
Trump también mencionó al vicepresidente JD Vance como parte del esquema de trabajo, aunque aclaró que su participación será secundaria. Consultado sobre quién tendrá la decisión final en el proceso, el mandatario fue contundente: “La última palabra la tendré yo”.
Stephen Miller, el perfil más duro del equipo
La designación de Stephen Miller confirma las versiones publicadas por The Washington Post sobre un rol reforzado del funcionario en la crisis venezolana.
El asesor en seguridad y migración, Stephen Miller.
Considerado uno de los dirigentes más duros del trumpismo, Miller fue el principal arquitecto de las políticas antiinmigratorias de la Casa Blanca y su inclusión anticipa un fuerte control sobre los flujos migratorios que podrían derivarse de la intervención.
En tanto, Marco Rubio sostuvo que la conducción de la transición se abordará desde un enfoque integral. “Se trata de un esfuerzo de todo el aparato de seguridad nacional”, afirmó el secretario de Estado, quien históricamente mantuvo una postura crítica frente al chavismo.
Elogios a Delcy Rodríguez y rechazo a María Corina Machado
En un giro respecto de sus declaraciones previas, Trump se mostró conforme con la actitud de Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada designada por el chavismo. “Tengo la sensación de que están cooperando. Necesitan ayuda y siento que ama a su país y quiere que sobreviva”, expresó el mandatario.
Por el contrario, el presiente estadounidense descartó de plano a la dirigente opositora María Corina Machado como una figura válida para encabezar el diálogo o el proceso de reconstrucción política en Venezuela.
“La última palabra la tendré yo” - Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Quiénes integran la “troika” de Trump para Venezuela
Marco Rubio, secretario de Estado: responsable de la diplomacia y la política exterior estadounidense.
Pete Hegseth, secretario de Guerra (Defensa): a cargo del despliegue militar y las operaciones de seguridad.
Stephen Miller, asesor de Seguridad y Migración: enfocado en el control migratorio y la reorganización institucional.
La definición del equipo refuerza la estrategia de la Casa Blanca para conducir la transición venezolana bajo un esquema centralizado y con fuerte peso del área de seguridad.