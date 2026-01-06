Maduro seguirá detenido en Nueva York: volverá a declarar ante la Justicia de EE.UU. en marzo

El ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, continuará detenido en una prisión federal de Nueva York tras su primera presentación ante la justicia estadounidense. La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo de 2026, según resolvió el juez federal Alvin Hellerstein, quien preside el caso en la Corte del Distrito Sur de Manhattan.
Maduro fue trasladado este lunes desde el Metropolitan Detention Center de Brooklyn junto a su esposa Cilia Flores, también imputada, para comparecer por primera vez ante el tribunal que lo acusa formalmente por delitos de narcotráfico, terrorismo y conspiración criminal.
Durante la audiencia, ambos se declararon “no culpables”. Maduro, visiblemente tenso, se presentó como un “hombre decente” y reafirmó que, desde su perspectiva, sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela. Sin embargo, sus intervenciones fueron limitadas por el juez para mantener el orden de la sala.
Volverá a declarar ante la Justicia de EE.UU. en marzo. Crédito: Reuters.
Acusación y contexto de la captura
El ex mandatario enfrenta cuatro cargos federales, entre ellos, el de liderar el llamado “Cártel de los Soles”, una organización criminal conformada por funcionarios y militares venezolanos que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, habría facilitado el tráfico de toneladas de cocaína hacia territorio norteamericano.
Maduro fue capturado días atrás durante una operación militar liderada por EE.UU. en Caracas, que incluyó el ingreso de fuerzas especiales al Palacio de Miraflores. El operativo, sin precedentes en la región, provocó el colapso de las fuerzas armadas venezolanas y un inmediato cese del poder de facto.
El caso está en manos del juez Alvin Hellerstein, de 92 años, reconocido por llevar causas de alto perfil en Nueva York. Su decisión de mantener detenido a Maduro responde a la gravedad de los cargos, el riesgo de fuga y el potencial impacto internacional del proceso.
La próxima audiencia quedó fijada para el 17 de marzo, y se espera que allí se definan nuevas etapas del juicio, incluyendo la presentación de pruebas y posibles testigos clave vinculados a la estructura del régimen venezolano.
La próxima audiencia quedó fijada para el 17 de marzo. Crédito: Reuters.
Repercusiones internacionales y regionales
La detención de Maduro ha generado reacciones divididas en la comunidad internacional. Mientras algunos gobiernos sudamericanos han manifestado preocupación por la intervención de Washington en Caracas, otros celebraron el inicio de un proceso judicial que podría sentar un precedente para mandatarios acusados de violaciones a los derechos humanos y crímenes transnacionales.
Por su parte, desde Caracas, sectores del chavismo exigen su liberación inmediata, mientras que opositores consideran que este hecho representa el fin simbólico de una era de autoritarismo y corrupción en Venezuela.