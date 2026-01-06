La IA recreó la primera audiencia de Maduro en Nueva York

La hermética sala del tribunal del Distrito Sur de Nueva York no permite el ingreso de cámaras de televisión ni fotógrafos, pero la tecnología permitió al mundo ver la caída del poder chavista en alta definición.
Ante la prohibición de cámaras en el tribunal federal, una recreación digital basada en los bocetos judiciales muestra al dictador esposado, con uniforme azul y auriculares de traducción.
A partir de los tradicionales bocetos judiciales (sketchs) realizados durante la audiencia, una Inteligencia Artificial recreó con realismo fotográfico la primera comparecencia de Nicolás Maduro ante la justicia estadounidense.
Las imágenes procesadas digitalmente revelan un contraste brutal con la figura del "hombre fuerte" de Venezuela.
Maduro aparece vistiendo un uniforme de recluso color azul, visiblemente demacrado, con su característico bigote pero con la mirada perdida. Un detalle clave es el sistema de auriculares que lleva puesto para escuchar la traducción simultánea de los cargos en su contra.
La recreación también muestra, sentada a su lado, a su esposa Cilia Flores. La ex primera dama también viste el uniforme carcelario azul y presenta un vendaje blanco en la frente, presunta secuela de la operación de captura o del traslado.
En la imagen, Maduro mantiene las manos juntas al frente, evidenciando las esposas de seguridad, mientras es custodiado por su abogado defensor, David Wikstrom.
La difusión de esta "fotografía generada" se convirtió rápidamente en tendencia mundial, llenando el vacío visual que suelen dejar los juicios federales en Estados Unidos.