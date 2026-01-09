El gobierno apura los pasos para que se vote la reforma laboral

El gobierno nacional busca imprimir un rumbo decisivo y una marcha acelerada al proyecto de reforma laboral, multiplicando los esfuerzos en distintos ámbitos de actuación: ronda de contactos con gobernadores, disposición a negociar cambios con legisladores y gremialistas, y un fuerte impulso desde la “mesa política”.
Al respecto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a los interlocutores a cargo de la negociación legislativa al reeditar los encuentros semanales el próximo viernes 16 de enero.
De esta forma, en sus despachos ubicados en la planta baja de Balcarce 50 se darán cita el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el armador del interior Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt.
También podrían participar la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a Karina Milei.
El proyecto de Reforma Laboral es uno de los objetivos prioritarios del gobierno, que intenta avanzar todo lo posible antes del inicio de sesiones extraordinarias previsto para el lunes 2 de febrero. Hasta entonces, confluyen algunas dudas sobre la posibilidad de habilitar cambios en dos puntos claves del articulado: el capítulo tributario y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
También está en debate la posibilidad de añadir proyectos al temario que alcanza a la Ley de Glaciares, una de las principales demandas de los gobernadores, y la chance de posponer el tratamiento de la Reforma del Código Penal, algo que llevará varios meses de debate.
Todos estos puntos serán abordados el próximo viernes, cuando los funcionarios retomen de lleno la actividad y vuelvan a verse las caras por primera vez este 2026.
En territorio
Pero en el interín, el ministro del Interior Diego Santilli ya retomó cauces de diálogo, y el pasado miércoles inició la primera de las diez visitas previstas para este mes por Chubut. Allí, junto al gobernador Ignacio Torres recorrió las zonas afectadas por el incendio forestal que azota a El Hoyo.
Diego Santilli retomó la ronda de reuniones con gobernadores en Chubut, con Ignacio Torres.
Los planes provinciales continuarán la próxima semana, cuando el funcionario visite Chaco el lunes para reunirse con el aliado Leandro Zdero y se entrevista con Alfredo Cornejo en Mendoza.
El periplo no incluye de momento a Santa Fe, dada la voluntad públicamente expresada de Maximiliano Pullaro de dejar “la foto” con el ministro cuando haya perspectivas de llegar a un acuerdo concreto sobre alguno de los planteos de la provincia.
En el Senado
Mientras tanto, el Senado será sede del debate previo en torno al proyecto de reforma laboral, liderado por la abogada Josefina Tajes para discutir y estudiar las objeciones de los sectores que proponen alternativas.
Patricia Bullrich encabeza las negociaciones en el Senado y con la CGT.
Bullrich, como jefa del bloque oficialista en el Senado -y que además preside la Comisión de Trabajo mientras dure la discusión- reconoció que se escucharán propuestas para introducir cambios y acercar posiciones, en un intento por ampliar la base de apoyos y llegar al recinto con un dictamen modificado y consensuado el miércoles 11.
En ese sentido, el Gobierno tomó la decisión política de negociar con la CGT algunas modificaciones en el texto. “Sí, por supuesto; el objetivo es votar la ley y así como hubo cambios en la Ley Bases va a haber cambios para llegar a los votos necesarios”, dijo Bullrich a Infobae.
Con respecto a la CGT, Bullrich afirmó: “Ellos quieren hablar, nosotros estamos dispuestos a hablar. Pero el diálogo tiene que ser sobre la base de un cambio, no sobre la base del status quo. Eso es lo único que nosotros decimos, que haya cosas que ellos puedan plantear, que puedan ser razonables, por supuesto que estamos dispuestos a escucharlos".
Según la senadora oficialista, para generar empleo “hay que darles muchas certezas (a las empresas) con el tema de los juicios laborales y con el tema de las contingencias. Entonces, son todos temas que si ellos (por la CGT) quieren cuidar el empleo y quieren que haya menos empleo en negro, más empleo en blanco y más empleo formal, tienen que ayudar a que las cosas se puedan cambiar”.
Haciendo cuentas
Según definieron en el bloque, a partir de mediados de enero comenzará una serie de encuentros para revisar el articulado y lograr consensos que le permitan juntar los votos necesarios para darle media sanción al proyecto.
Bullrich necesita reunir al menos 37 adhesiones para alcanzar el quórum y habilitar la sesión, un desafío que obliga a aceitar la relación con los gobernadores aliados y dialoguistas. La intención es llegar a la fecha prometida del 11 de febrero con los acuerdos prácticamente cerrados.
Con la jura del rionegrino Enzo Fullone, La Libertad Avanza cuenta con la nómina de legisladores completa y si se cuenta el interbloque junto al cordobés Luis Juez, parten de una base de 21 adhesiones, a 16 del quórum.
De todos modos, el oficialismo sabe que podría contar con gran parte del radicalismo, los tres del Pro, el correntino Carlos “Camau” Espínola, la tucumana Beatriz Ávila, la salteña Flavia Royón, la chubutense Edith Terenzi y la neuquina Julieta Corroza.
En la última sesión del 26 de diciembre quedó en evidencia que los 21 integrantes del bloque Justicialista -presidido por José Mayans- y los santiagueños Gerardo Zamora y Elia Moreno del Frente Cívico se posicionaron como la oposición dura.
Sin embargo, en La Libertad Avanza son optimistas de lograr adhesión en Convicción Federal, bancada peronista que tuvo a Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada votando a favor del Presupuesto 2026 en la general y en la particular.
El dictamen
Con el proyecto de Ley de Modernización Laboral dictaminado el pasado 18 de diciembre, el oficialismo ganó dos meses para acercar los consensos necesarios que le permitan girar el texto a la Cámara de Diputados. El despacho cuenta con 213 artículos (casi 20 más al texto que envió el Ejecutivo con 196).
Cuenta, además, con 26 títulos con modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, a la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional de Trabajo, a la Ley de Empleo, a la Ley de Jornada de Trabajo, a la Ley de Régimen Laboral, al Régimen de la Pequeña y Mediana Empresa, a la Ley de Trabajo a Domicilio y al Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
También, propone cambios en el Régimen de Trabajo Agrario, en el Régimen de los Servicios Privados de Movilidad de Personas y/o Reparto que utilizan plataformas tecnológicas, a la Ley de Convenios Colectivos, en la legislación de Asociaciones Sindicales y en el Procedimiento para la Negociación Colectiva, y en la Ley sobre Riesgos del Trabajo.
Finalmente, establece el capítulo de derogaciones contra el Estatuto del Periodista Profesional, del del Viajante de Comercio, el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo, sobre el Estatuto del Peluquero, el cese del Fondo de Garantía de Créditos Laborales, de la Licencia que gozan los ciudadanos de países limítrofes, a los fines de que puedan concurrir a emitir su voto en su país y a la Ley 24.493 que adoptó medidas en relación a la denominada “mano de obra nacional”, entre varias más.