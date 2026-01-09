El Gobierno celebró el acuerdo UE–Mercosur: “Argentina decide competir y crecer en libertad”
Tras la autorización del Consejo Europeo, el Gobierno argentino festejó el avance del acuerdo con la Unión Europea. El canciller Pablo Quirno confirmó que la firma se realizará el 17 de enero en Asunción y destacó que el pacto impulsará el comercio, la inversión y el empleo en el país.
Pablo Quirno celebró el acuerdo y destacó el rol de la Argentina en el bloque.
El Gobierno argentino celebró este martes la decisión del Consejo Europeo de autorizar la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. El canciller Pablo Quirno fue el encargado de comunicar la noticia, con un mensaje enfático: “Más comercio, más inversión y más empleo”.
La firma del tratado se realizará el próximo 17 de enero en Asunción, Paraguay, y representará —según el Gobierno— “el acuerdo más ambicioso” alcanzado entre ambos bloques en más de tres décadas de negociaciones.
“Argentina decide competir”
“El acuerdo nos da acceso preferencial al mercado europeo, el tercero más grande del mundo, con 450 millones de personas que representan el 15% del PBI global”, remarcó Quirno, en línea con la visión aperturista del gobierno de Javier Milei.
“El 92% de nuestras exportaciones estarán libres de aranceles, y otro 7,5% tendrá condiciones preferenciales. Es decir, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas”, detalló.
Para el oficialismo, el entendimiento es también un gesto político. “Argentina decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”, expresó el canciller, subrayando el giro estratégico del país hacia una mayor integración con los mercados globales.
Un acuerdo histórico, aún con desafíos
Si bien el Ejecutivo argentino festeja la noticia como un paso firme hacia el libre comercio, el acuerdo aún debe ser ratificado por el Parlamento Europeo, donde enfrenta resistencias. Al menos 150 eurodiputados ya anunciaron que podrían recurrir a la Justicia para frenar su implementación.
Entre los países que inicialmente habían bloqueado el consenso figuraban Francia, Irlanda y Polonia. Sin embargo, el cambio de postura de Italia fue clave para destrabar la autorización, al considerar que el acuerdo traería “enormes beneficios”.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene previsto asistir a la firma del tratado, aunque su entrada en vigencia definitiva dependerá de las próximas semanas de debate legislativo en Europa.