Integración internacional

El Gobierno celebró el acuerdo UE–Mercosur: “Argentina decide competir y crecer en libertad”

Tras la autorización del Consejo Europeo, el Gobierno argentino festejó el avance del acuerdo con la Unión Europea. El canciller Pablo Quirno confirmó que la firma se realizará el 17 de enero en Asunción y destacó que el pacto impulsará el comercio, la inversión y el empleo en el país.