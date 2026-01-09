La Unión Europea aprobó el acuerdo comercial con el Mercosur

Los países de la Unión Europea aprobaron este viernes el acuerdo de libre comercio con el Mercosur durante una reunión de embajadores en Bruselas, donde la mayoría de los 27 Estados miembros votó a favor del pacto.
Con el aval de la mayoría de los 27 países, el bloque europeo dio luz verde al pacto de libre comercio tras más de 25 años de negociaciones, pese a la fuerte resistencia de Francia y otros Estados.
La decisión habilita a la Comisión Europea a avanzar con la firma formal del tratado, defendido por sectores empresariales pero cuestionado por agricultores europeos, en especial de Francia e Irlanda, que alertan por su impacto en el sector agropecuario.
