#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Comunicado

Macron insiste: Francia se opondrá a pacto entre la Unión Europea y el Mercosur

En plenas protestas por parte del sector agrícola francés, que este jueves llegaron hasta París, Macron saludó los "progresos indudables" respecto a las exigencias de respecto ciertos aspectos del acuerdo, aunque prometió que aseguró que "seguirá luchando" para que la Comisión Europea (CE) "ponga en marcha" las medidas que ha prometido".

Macrón advirtió que "seguirá luchando" contra el proyecto actual del acuerdo.Macrón advirtió que "seguirá luchando" contra el proyecto actual del acuerdo.
Seguinos en
Por: 

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves (08.01.2026) que su país se opondrá en la votación de mañana en Bruselas al acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).

En un comunicado, Macron advirtió de que la más que probable firma del pacto por parte de la UE "no es el fin de esta historia" y justificó su oposición a la que sería la mayor área de comercio libre del mundo por "un rechazo político unánime" en Francia.

French President Emmanuel Macron delivers a speech to French ambassadors Thursday, Jan. 8, 2026 at the Elysee Palace in Paris, France. Michel Euler/Pool via REUTERSFotos: Reuters

Para evitar la ratificación de este acuerdo, París necesitaría una minoría de bloqueo en el seno de la UE que, actualmente, parece estar fuera de su alcance.

En plenas protestas por parte del sector agrícola francés, que este jueves llegaron hasta París, Macron saludó los "progresos indudables" de la Comisión Europea respecto a las exigencias de Francia respecto ciertos aspectos del acuerdo.

"Seguirá luchando"

Sin embargo, el mandatario puso como ejemplo de la amplia oposición al pacto "los recientes debates llevados a cabo en la Asamblea Nacional y el Senado" de Francia.

France's President Emmanuel Macron delivers a speech to French ambassadors at the Elysee Palace in Paris, France January 8, 2026. Michel Euler/Pool via REUTERSFotos: Reuters

El jefe de Estado aseguró que "seguirá luchando" para que la Comisión Europea (CE) "ponga en marcha" las medidas que ha prometido "para proteger" a los agricultores franceses.

Seguinos en
#TEMAS:
Acuerdo Mercosur Union Europea
Francia
Emmanuel Macron
Argentina
Brasil
Uruguay
Paraguay

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro