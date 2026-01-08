Macron insiste: Francia se opondrá a pacto entre la Unión Europea y el Mercosur

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves (08.01.2026) que su país se opondrá en la votación de mañana en Bruselas al acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).
El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves (08.01.2026) que su país se opondrá en la votación de mañana en Bruselas al acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).
En un comunicado, Macron advirtió de que la más que probable firma del pacto por parte de la UE "no es el fin de esta historia" y justificó su oposición a la que sería la mayor área de comercio libre del mundo por "un rechazo político unánime" en Francia.
Para evitar la ratificación de este acuerdo, París necesitaría una minoría de bloqueo en el seno de la UE que, actualmente, parece estar fuera de su alcance.
En plenas protestas por parte del sector agrícola francés, que este jueves llegaron hasta París, Macron saludó los "progresos indudables" de la Comisión Europea respecto a las exigencias de Francia respecto ciertos aspectos del acuerdo.
Sin embargo, el mandatario puso como ejemplo de la amplia oposición al pacto "los recientes debates llevados a cabo en la Asamblea Nacional y el Senado" de Francia.
El jefe de Estado aseguró que "seguirá luchando" para que la Comisión Europea (CE) "ponga en marcha" las medidas que ha prometido "para proteger" a los agricultores franceses.