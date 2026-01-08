Comunicado

Macron insiste: Francia se opondrá a pacto entre la Unión Europea y el Mercosur

En plenas protestas por parte del sector agrícola francés, que este jueves llegaron hasta París, Macron saludó los "progresos indudables" respecto a las exigencias de respecto ciertos aspectos del acuerdo, aunque prometió que aseguró que "seguirá luchando" para que la Comisión Europea (CE) "ponga en marcha" las medidas que ha prometido".