Agricultores franceses bloquean París en protesta contra el tratado UE-Mercosur
El campo en pie de guerra: productores franceses bloquearon accesos a la Torre Eiffel y el Arco de Triunfo en una masiva protesta contra el tratado comercial con el Mercosur, al que acusan de poner en riesgo la producción local.
Agricultores franceses bloquean París en protesta contra el tratado UE-Mercosur. Crédito: Reuters.
Este jueves decenas de agricultores franceses desembarcaron en el centro de París con sus tractores, protagonizando una de las protestas rurales más visibles de los últimos años. El epicentro de la manifestación fue la emblemática Torre Eiffel, donde los productores exigieron el rechazo del tratado comercial entre la Unión Europea y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
La movilización, impulsada por sindicatos como Coordination Rurale, incluyó bloqueos en arterias clave de la capital francesa. Los manifestantes sortearon los controles policiales y avanzaron hasta las inmediaciones del Arco de Triunfo, generando importantes complicaciones en el tránsito y obligando a reforzar la seguridad en zonas sensibles.
Qué reclaman los agricultores
Los productores denuncian que el acuerdo con el Mercosur permitiría el ingreso de productos agropecuarios a menor costo y con estándares sanitarios distintos a los europeos, generando una competencia desleal que podría poner en jaque a miles de explotaciones familiares en Francia.
“Este tratado es una sentencia para el campo francés”, expresaron desde la organización convocante. Además del impacto económico, señalaron preocupaciones ambientales por la deforestación vinculada a la producción agrícola en Sudamérica.
También reclamaron por medidas internas del gobierno francés, como el manejo de enfermedades en el ganado, que incluye sacrificios obligatorios y falta de compensaciones adecuadas, lo que aumenta el malestar en el sector rural.
Rechazan el acuerdo comercial. Crédito: Reuters.
Un tratado que divide a Europa
El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur lleva más de dos décadas de negociaciones y se encuentra en una etapa clave: se espera una votación en el Parlamento Europeo en las próximas semanas.
Francia se ha posicionado históricamente en contra del tratado, pero ahora enfrenta presión de países como Alemania, España o Italia, que buscan avanzar con su aprobación definitiva. Algunos líderes europeos evalúan incluso aprobarlo por mayoría calificada, dejando a Francia fuera de la decisión.
Esta posibilidad generó una reacción aún más dura por parte del campo francés, que se siente desprotegido por su propio gobierno y por las instituciones europeas.
Una postal del malestar rural europeo. Crédito: Reuters.
Macron, entre la diplomacia y la presión del campo
La protesta representa un nuevo dolor de cabeza para el presidente Emmanuel Macron, quien intenta equilibrar compromisos ambientales, relaciones internacionales y estabilidad social. Su gobierno busca posicionarse como defensor del medioambiente y los productores locales, pero las señales hacia Bruselas no han sido lo suficientemente claras para los sectores rurales.
Por ahora, el Ejecutivo ha calificado la manifestación como “ilegal” y mantiene desplegado un fuerte dispositivo de seguridad, pero evita una confrontación directa que podría escalar aún más el conflicto.
La protesta en París es parte de un clima creciente de malestar entre los productores agrícolas en Europa. Las tensiones por las regulaciones ambientales, los precios de producción y los tratados de libre comercio están poniendo en jaque el modelo agrícola europeo tradicional.
El caso francés es un síntoma de una crisis más amplia: la disyuntiva entre abrir mercados o proteger a quienes cultivan la tierra.