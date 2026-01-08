Rechazan el acuerdo comercial

Agricultores franceses bloquean París en protesta contra el tratado UE-Mercosur

El campo en pie de guerra: productores franceses bloquearon accesos a la Torre Eiffel y el Arco de Triunfo en una masiva protesta contra el tratado comercial con el Mercosur, al que acusan de poner en riesgo la producción local.