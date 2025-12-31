Eurostar normaliza el servicio

Eurotúnel operativo: se restablecen los trenes entre el Reino Unido y Europa continental

Luego de una interrupción total provocada por una falla eléctrica, Eurostar comenzó a restablecer de manera progresiva el servicio ferroviario entre Londres y París. Aunque el túnel ya opera a plena capacidad, la compañía advirtió que aún podrían registrarse demoras y cancelaciones.