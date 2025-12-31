Eurotúnel operativo: se restablecen los trenes entre el Reino Unido y Europa continental

Eurostar reanudó progresivamente este miércoles el tráfico de trenes entre el Reino Unido y la Europa continental, luego del incidente técnico que obligó a suspender completamente la circulación el martes en el túnel bajo el Canal de la Mancha.
Luego de una interrupción total provocada por una falla eléctrica, Eurostar comenzó a restablecer de manera progresiva el servicio ferroviario entre Londres y París. Aunque el túnel ya opera a plena capacidad, la compañía advirtió que aún podrían registrarse demoras y cancelaciones.
La interrupción, ocurrida en plena temporada de alta demanda, afectó a miles de pasajeros y generó importantes trastornos en los planes de viaje.
Según informó Getlink, la empresa que gestiona el Eurotúnel, el problema vinculado al suministro eléctrico fue solucionado durante la noche. “El incidente relacionado con el suministro eléctrico en el túnel bajo el Canal de la Mancha se resolvió y el túnel ha recuperado su plena capacidad”, indicó la compañía en un comunicado oficial.
Desde la madrugada, el tráfico ferroviario se reanudó en ambos sentidos, permitiendo que los trenes de pasajeros vuelvan a circular entre Londres, París y otras ciudades del continente europeo.
Pese al restablecimiento técnico, Eurostar advirtió que la normalización del servicio será gradual. “Prevemos operar todos nuestros servicios hoy, pero debido a las repercusiones del incidente todavía podrían producirse retrasos y cancelaciones de última hora”, señaló la empresa ferroviaria.
Si bien en un primer momento la compañía había anticipado que lograría cubrir la totalidad de los servicios programados, durante la mañana del miércoles se registraron nuevas anulaciones y ajustes de horarios. En paralelo, el servicio Le Shuttle —que transporta vehículos entre Francia y el Reino Unido— también reportó demoras, aunque sin interrupciones totales.
Las autoridades recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus trenes antes de viajar y prever posibles modificaciones en los tiempos de salida y llegada.
El incidente generó situaciones de fuerte incomodidad para los usuarios. Según informó la cadena francesa BFMTV, algunos pasajeros permanecieron atrapados durante toda la noche a bordo de un tren Eurostar detenido, sin electricidad, calefacción ni acceso a los baños.
“Todo lo eléctrico no funciona. Siempre nos dan la misma información, dicen que hay un problema grave”, relató Hervé, uno de los pasajeros afectados. “Estamos molestos porque hay cansancio y no tenemos bebidas calientes”, agregó. Hasta el momento, Eurostar no confirmó oficialmente estos testimonios ni brindó precisiones sobre eventuales compensaciones.
Mientras el servicio se encamina hacia la normalización total, el episodio volvió a poner en foco la vulnerabilidad de una de las infraestructuras clave del transporte europeo ante fallas técnicas, especialmente en períodos de máxima demanda.