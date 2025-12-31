Netflix presentó el tráiler del episodio final de Stranger Things

Después de casi una década desde su estreno en 2016, Stranger Things se prepara para bajar el telón y dejó un adelanto de lo que será el último capítulo.
La exitosa serie de Netflix llega a su fin este 31 de diciembre. A qué hora se podrá ver en Argentina y cuándo dura el cierre de esta fantástica serie que atrapó al mundo.
Netflix lanzó el tráiler del capítulo final, un avance cargado de tensión, nostalgia y épica, que anticipa el cierre definitivo de la quinta temporada y del universo creado por los hermanos Duffer.
El episodio final se estrenará este 31 de diciembre a las 22 (hora argentina) y tendrá una duración superior a las dos horas, prometiendo un desenlace a la altura de las expectativas.
Luego de descubrir la verdad detrás del Upside Down y tras el accionar de Vecna, que frustró la huida de Holly, el grupo se reorganiza para ejecutar un último plan. Esta vez, no hay margen de error y las miradas de preocupación, el clima opresivo y la sensación constante de peligro dominan el adelanto, que deja en claro que el enfrentamiento final será el más crudo y decisivo de toda la serie.
Uno de los momentos más fuertes del tráiler está protagonizado por Eleven y Jim Hopper. La relación entre ambos, marcada por el miedo, la sobreprotección y viejas heridas, alcanza un punto de sinceridad absoluta.
Hopper reconoce el dolor, la infancia arrebatada y las atrocidades que Eleven debió atravesar, y le pide que luche “una última vez”, en una escena que resume el corazón emocional de la serie.
Las miradas al cielo y la reacción de los personajes ante una presencia inminente reavivan las especulaciones sobre una amenaza aún mayor, con muchos fans preguntándose si lo que se avecina es el regreso del Desuellamentes u otra forma definitiva del horror del Upside Down.