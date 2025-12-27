Cumbre del Mercosur con “sabor a poco” para todos los líderes

Pasados los días del cierre de la 67° Reunión Ordinaria del Consejo de Mercado Común, el saldo para todos sus presidentes miembros es negativo en general. Desde Lula da Silva hasta Javier Milei, a pesar de su tradicional saludo frío.
A pesar de las disidencias entre Lula y Mileil, el balance del encuentro en Foz do Iguazú fue similar. Qué es lo que viene para la región.
La segunda cumbre del 2025 llegaba con la expectativa de la firma final del acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea, pero la negativa desde el viejo continente socavó el principal plan de la presidencia pro témpore de Brasil.
Los mandatarios se toparon, en las horas previas a llegar a Foz do Iguaçu, con un nuevo aplazamiento de la Comisión Europea para, al menos, el mes de enero. Los “No” llegaron por parte de Francia, Italia, Hungría, Austria, Bélgica, Países Bajos y Polonia.
Sobre el balance desde Sudamérica y Europa y las perspectivas, Joaquín Bernardis del Observatorio de Política Internacional (OPI) de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), habló en CyD Litoral.
Así define Joaquín Bernardis el gusto final para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: “Sabor a poco”. A pesar de sus diferencias y las transiciones políticas que sufrieron en medio de la negociación, el horizonte en este tópico era el mismo en común.
“Los cuatro están muy disconformes con la actitud de la Unión Europea, principalmente de Italia y Francia”, comentó el especialista para El Litoral.
“Los europeos, sobre todo Francia, quien es el que manifiesta su total oposición para defender a los agricultores, argumentan que para dar su voto habría que establecer contingentes en términos de volumen y regulación de precios. En términos técnicos son salvaguardias”, explicó sobre algunas de las razones de los palos franceses sobre la rueda.
Emmanuel Macron, presidente de Francia, tiene sus razones para la postura en cuestión. “Tiene un lobby del sector agrícola muy fuerte. Lo cierto también es que el sector para lo que es la canasta exportadora de Francia no es muy importante, pero tiene llegada al Palacio Elíseo y la Asamblea Nacional francesa. Macron siempre está atravesado por crisis políticas y trata de mover el avispero lo menos posible con tal de lograr cierta estabilidad”, indicó Bernardis.
Las imágenes que se viralizaron en la jornada previa al inicio de la cumbre del Mercosur, en plena actividad de la Comisión Europea, mostraban impactantes manifestaciones de agricultores en calles como las de Bruselas, Bélgica. Dichos episodios, ya rutinarios en Europa, habrían sido uno de los motores que propulsaron la postergación.
En relación, el licenciado en Relaciones Internacionales comentó que “esto desencadenó una crítica y cierto consenso, interesantes para la situación actual del Mercosur, de que los europeos tienen que apurarse para cerrar el acuerdo. Ya son 20 años desde que iniciaron las negociaciones y el acuerdo no se pone en vigor. Siempre se anuncian firmas finales, pero nunca contamos con el aval de la Comisión Europea”.
Al posar la mirada en aquellos que sí buscan la rúbrica, Bernardis destacó el “duro golpe” para Alemania: “Quiere este acuerdo ya porque está inundado de productos chinos y abrir el mercado sudamericano es clave para tener un poco mas de oxigeno”.
Otro que había manifestado sus pretensiones de ponerle fin a la novela fue España. El presidente Pedro Sánchez expresó que “sería muy frustrante el que Europa no lograra un acuerdo con el Mercosur, una vez que ya hemos logrado aprobar en el Parlamento Europeo esas cláusulas de salvaguarda para el sector primario europeo y que tenemos todo preparado".
Una salvedad de relevancia a la hora de la discusión del acuerdo Mercosur - Unión Europea es que el principal socio del bloque sudamericano no es el de sede en Bruselas, sino que China, a pesar de que la UE ronde los puestos 2 y 3 de la balanza comercial.
Bernardis indica que Brasil siempre fue el máximo defensor del acuerdo, “sobre todo en esta etapa de defensa del multilateralismo”, siendo este uno de los principales argumentos del acuerdo actualmente.
Ante la escasa o floja respuesta desde Europa, Mercosur empieza a observar con buenos ojos otros puntos de sociedad en el planeta. El columnista internacional expresó que “hay bastante consenso para abrir la agenda comercial con Asia. Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Japón y Canadá, este último con problemas con Donald Trump”.
“Esta es una agenda que la impulsó en su momento Uruguay, pero también Santiago Peña (Paraguay) continuó de manera insistente en cada cumbre y en cada reunión del grupo de relacionamiento externo”, agregó Bernardis.
Sobre una de las necesidades de abrir el mercado europeo u otros destinos, el licenciado remarcó que “también hay algo sintomático y lo muestran las estadísticas, el comercio intrabloque es del 16% en promedio. Es bastante duro”.
“Si uno tiene que comparar, la provincia de Santa Fe el año pasado exportó aproximadamente 14 mil millones de dólares y Argentina en 2024, sólo a los socios del bloque, exportó 16 mil millones de dólares, para dimensionar el poco peso que tiene el Mercosur en el comercio exterior argentino. Algo similar suele pasar con todos los países, excepto Paraguay”, detalló el hombre del OPI.
Este punto es uno de los de mayores desencuentros dentro del bloque sudamericano. Milei ha utilizado como agenda de discusión en las cumbre la necesidad de aplicar políticas similares a las de La Libertad Avanza para el comercio de la región, llegando incluso a amenazar con “romper” y “tomar su rumbo” en caso de que no se flexibilice su comercio interno.