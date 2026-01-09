Tratado Mercosur-UE

Un acuerdo político con resultados comerciales de mediano y largo plazo

Tras casi 26 años de negociaciones la Unión Europea aprobó la firma de la parte comercial del acuerdo con el Mercosur. "En términos geopolíticos es una foto simbólica muy importante para los dos partes", dice Esteban Actis, Doctor en Relaciones Internacionales.