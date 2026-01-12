Continúa la lucha contra el fuego

Chubut: aunque se extinguieron 22 focos de incendios, siguen activos los más peligrosos

El Gobierno nacional informó avances en el control de los incendios forestales que afectan a Chubut, pero autoridades locales advierten que la situación sigue siendo crítica. La Justicia investiga el origen intencional del desastre.