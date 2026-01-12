Chubut: aunque se extinguieron 22 focos de incendios, siguen activos los más peligrosos
El Gobierno nacional informó avances en el control de los incendios forestales que afectan a Chubut, pero autoridades locales advierten que la situación sigue siendo crítica. La Justicia investiga el origen intencional del desastre.
Continúa la lucha contra el fuego en Chubut. Crédito: Reuters.
En medio de una de las emergencias ambientales más graves del verano en la Patagonia, el Gobierno nacional comunicó este domingo que 22 de los 32 focos de incendio en la provincia de Chubut han sido completamente extinguidos. Así lo informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales, destacando la labor de los más de 290 brigadistas desplegados en el terreno.
La estrategia de contención incluye el trabajo coordinado entre fuerzas federales, recursos aéreos y organismos provinciales, en un contexto donde las condiciones climáticas y geográficas dificultan las tareas.
"El Estado nacional está trabajando en la zona junto a las provincias para controlar los focos activos", señaló Adorni, subrayando que el operativo sigue activo.
Aunque se extinguieron 22 focos de incendios, siguen activos los más peligrosos. Crédito: Reuters.
El gobernador advierte: "La situación no está controlada"
A pesar del parte oficial, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, fue contundente al advertir que la situación dista de estar bajo control. Si bien las lluvias registradas en las últimas horas brindaron cierto alivio, aún permanecen activos los incendios más peligrosos, en zonas cercanas a áreas pobladas.
“Estamos muy lejos de cantar victoria. Hay focos que siguen generando riesgos y muchas familias han sido evacuadas o han perdido todo”, expresó Torres en declaraciones a medios provinciales.
Los incendios, que comenzaron en los primeros días de enero, arrasaron con miles de hectáreas de vegetación, bosques nativos y viviendas, especialmente en la región cordillerana. Las zonas más afectadas incluyen sectores rurales de la Comarca Andina, donde varias familias debieron ser evacuadas.
Se mantiene activo un operativo de asistencia a los damnificados, y se evalúa el impacto económico y ecológico a mediano plazo.
La Justicia investiga el origen intencional del desastre. Crédito: Reuters.
Confirman que los incendios fueron intencionales
Uno de los puntos más graves que reveló el informe oficial es que la Justicia ya cuenta con pruebas suficientes para afirmar que los incendios fueron provocados de forma intencional. Por ese motivo, el Gobierno de Chubut anunció que se presentará como querellante en la causa judicial, con el objetivo de que los responsables reciban “las penas máximas” previstas por la ley.
“No fue un accidente. Hubo intención clara de generar daño y eso no puede quedar impune”, remarcó el mandatario provincial.
Las autoridades monitorean permanentemente los focos activos y se espera una mejora en las condiciones meteorológicas para avanzar con la extinción total. Mientras tanto, continúa el despliegue de recursos aéreos, camiones cisterna y refuerzos humanos en la zona de emergencia.
Desde Nación y Provincia insisten en la responsabilidad ciudadana para evitar nuevas situaciones de riesgo, y llaman a denunciar cualquier actividad sospechosa en áreas forestales.