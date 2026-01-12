Con helicópteros, helibaldes y drones, el Ejército Argentino combate el fuego en Chubut y Santa Cruz

El Ejército Argentino desplegó capacidades operativas para apoyar a brigadistas forestales y a organismos de protección civil municipales y provinciales en los incendios que afectan regiones de Chubut y Santa Cruz.
Con aeronaves, vehículos especiales y personal técnico, el Ejército Argentino refuerza el operativo contra los incendios en El Chaltén y el Parque Nacional Los Alerces, en coordinación con brigadistas y organismos de protección civil.
El Ejército Argentino desplegó capacidades operativas para apoyar a brigadistas forestales y a organismos de protección civil municipales y provinciales en los incendios que afectan regiones de Chubut y Santa Cruz.
Según informó la fuerza, el apoyo se concentra en los focos de El Chaltén, en Santa Cruz, y del Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, con un esquema que combina ataque directo desde el aire, logística en tierra y tareas de reconocimiento.
El Gobierno nacional comunicó este domingo que 22 de los 32 focos en Chubut ya fueron extinguidos, de acuerdo con un mensaje en redes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien destacó además el trabajo de más de 290 brigadistas en el terreno. “El Estado nacional está trabajando en la zona junto a las provincias para controlar los focos activos”, señaló.
Del lado provincial, el gobernador chubutense Ignacio “Nacho” Torres marcó distancia con cualquier lectura triunfalista: “Estamos muy lejos de cantar victoria”, advirtió, al señalar que aún permanecen activos los incendios más peligrosos, en áreas cercanas a zonas pobladas.
En ese marco, el Ejército detalló que puso a disposición medios aéreos y recursos logísticos para complementar la respuesta del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Entre las tareas destacadas se encuentra el ataque directo con helibalde desde helicópteros, una herramienta clave para descargar agua sobre puntos críticos cuando el acceso terrestre se vuelve lento o directamente imposible.
La fuerza también precisó que realiza transporte aéreo de brigadistas para acercarlos a la zona del incendio y, cuando hace falta, para extraerlos. A eso se suma el abastecimiento de combustible mediante vehículos cisterna, la elaboración y provisión de racionamiento para el personal desplegado y la disponibilidad de carpas de campaña de grandes dimensiones, preparadas para ser armadas como apoyo en el terreno.
En el frente aeronaval, la Aviación de Ejército informó el despliegue de helicópteros Bell UH 1 H, Bell 1H II y Bell 407, este último identificado como un modelo incorporado recientemente a la fuerza.
Además se despliegan tareas de reconocimiento y observación aérea de focos de incendio tanto desde helicópteros como con el empleo de drones, una herramienta que permite ubicar puntos calientes y evaluar el comportamiento del fuego en tiempo real, especialmente en áreas de difícil acceso.
Desde el Ejército subrayaron que el despliegue de tareas responde a requerimientos de autoridades de manejo del fuego y de protección civil, y que se trata de un apoyo activo en dos provincias patagónicas “para contener el avance de los incendios forestales”.
Mientras tanto, Nación difundió el dato de focos extinguidos y el volumen de brigadistas desplegados, desde Chubut el diagnóstico oficial mantiene el nivel de alerta. Torres aseguró que aún hay focos que generan riesgos, con familias evacuadas y otras que perdieron todo.
El propio gobierno provincial, además, indicó que la Justicia ya contaría con pruebas para sostener que los incendios fueron intencionales y anticipó que se presentará como querellante para impulsar que los responsables reciban “las penas máximas” previstas por ley.
En ese tablero de urgencias, el despliegue del Ejército se inscribe —según remarcó la fuerza— en sus misiones de apoyo a la comunidad: recursos humanos y materiales puestos a disposición para reforzar la respuesta de protección civil en un verano que, en el sur, sigue ardiendo.