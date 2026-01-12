Incendios en la Patagonia

Con helicópteros, helibaldes y drones, el Ejército Argentino combate el fuego en Chubut y Santa Cruz

Con aeronaves, vehículos especiales y personal técnico, el Ejército Argentino refuerza el operativo contra los incendios en El Chaltén y el Parque Nacional Los Alerces, en coordinación con brigadistas y organismos de protección civil.