Chubut: se reactivaron focos de incendio en Epuyén, hay más de 12 mil hectáreas afectadas

En la región cordillerana de la provincia de Chubut, el foco de incendio en cercanías de Epuyén se reavivó este martes, agravando la situación en un área que ya registra más de 12 mil hectáreas afectadas por el fuego.
Las autoridades provinciales y equipos de combate al fuego mantienen activo el operativo frente a incendios forestales en Chubut. La reactivación de focos en Epuyén complica las tareas en una zona de difícil acceso, mientras continúan los trabajos aéreos y terrestres para contener las llamas.
Las llamas, visibles incluso por encima de las columnas de humo, volvieron a activarse en las laderas del Lago Epuyén, una zona de difícil acceso que exige a los brigadistas un desplazamiento de varios kilómetros a pie con equipos pesados para hacer frente al avance del fuego.
Desde que se desataron los incendios hace más de una semana, equipos de combate y apoyo trabajan de manera continua en distintos sectores de la Patagonia chubutense.
En particular, en Epuyén, El Hoyo, Puerto Patriada y zonas rurales cercanas, la superficie quemada incluye bosques nativos, matorrales y vegetación implantada.
Las condiciones climáticas, con temperaturas elevadas y vientos que favorecen la propagación de las llamas, han complicado las tareas de extinción.
Por este motivo, los brigadistas continúan bajo la coordinación de la Secretaría de Bosques de la provincia y con apoyo aéreo para reforzar los ataques directos sobre los focos más activos.
Los equipos aéreos presentes en la zona incluyen aviones hidrantes que recargan agua directamente del lago y regresan para descargar sobre los frentes activos.
Debido a la topografía accidentada, el acceso de vehículos terrestres es limitado, por lo que la combinación de medios aéreos y desplazamientos a pie se ha convertido en una pieza clave del operativo.
Según el último parte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), cerca de 12 mil hectáreas han sido consumidas por los incendios en toda la provincia, con múltiples focos reportados entre activos y controlados.
Si bien más de dos tercios de los incendios detectados han sido extinguidos, aún persisten frentes difíciles que demandan atención constante.
El jefe de gabinete nacional, Manuel Adorni, informó que 22 de los 32 focos registrados fueron controlados, aunque persisten los más complejos en las zonas mencionadas. El despliegue involucra a 295 brigadistas, reforzados por medios aéreos, fuerzas de seguridad, personal sanitario y asistencia técnica de diversos organismos estatales.
Además de la lucha contra el avance del fuego, las tareas de apoyo y logística incluyen la reparación de infraestructura crítica afectada.
En localidades como Epuyén y Cholila, el tendido eléctrico sufrió daños que dejaron sin suministro a los pobladores, mientras que equipos de servicios públicos trabajan para restituir la energía en las próximas horas.
La cooperación entre niveles de gobierno y con otros organismos se refleja en la integración de brigadistas de distintas provincias, aportes técnicos y recursos materiales.
Se sumaron brigadistas del ETAC de Córdoba y del Servicio Nacional del Manejo del Fuego para reforzar las labores en los sectores con mayor riesgo para la población y la infraestructura.
La llegada de lluvias durante el fin de semana proporcionó un alivio momentáneo en localidades como Epuyén, El Hoyo y el Parque Nacional Los Alerces, al favorecer la disminución de la temperatura superficial y humedecer la vegetación.
No obstante, las autoridades subrayan que dichas precipitaciones no constituyen una solución definitiva, ya que los focos subterráneos y las condiciones de sequía aún representan un riesgo de reactivación en distintos sectores.