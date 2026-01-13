Operativo de control

Chubut: se reactivaron focos de incendio en Epuyén, hay más de 12 mil hectáreas afectadas

Las autoridades provinciales y equipos de combate al fuego mantienen activo el operativo frente a incendios forestales en Chubut. La reactivación de focos en Epuyén complica las tareas en una zona de difícil acceso, mientras continúan los trabajos aéreos y terrestres para contener las llamas.