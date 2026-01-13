Fuerte tormenta invernal en Estados Unidos: nevadas intensas y alertas de viaje
El sistema meteorológico avanza por el país, combinando aire frío y un frente activo. Zonas cercanas a los Grandes Lagos, como Indiana y Michigan, enfrentan cúmulos de nieve que podrían alcanzar hasta 30 centímetros, afectando la visibilidad y seguridad vial.
Las agencias estatales y federales han instado a la población a verificar el estado de las rutas y las condiciones de viaje antes de desplazarse.
Una amplia tormenta invernal está afectando desde este martes al menos a 25 estados de Estados Unidos, con nevadas intensas, condiciones meteorológicas peligrosas y alertas de viaje vigentes, en un fenómeno que persistirá hasta al menos el jueves y complica el tránsito terrestre y aéreo en amplias regiones del centro y este del país.
El sistema meteorológico que se desplaza sobre Estados Unidos combina aire frío con un frente activo que está provocando nieve, lluvias y condiciones adversas en múltiples regiones del país. Las nevadas más intensas se concentran en zonas cercanas a los Grandes Lagos, Indiana, Michigan y partes del noreste, mientras que en áreas del sur del sistema —como el valle de Tennessee— las precipitaciones comenzaron como lluvia antes de transformarse en nieve a medida que el frente frío avanza hacia el este.
Las condiciones invernales incluyen nevadas impulsadas por el fenómeno de efecto lago, que intensifica las precipitaciones en las regiones cercanas a los lagos Superior, Erie y Ontario, aunque en las planicies y zonas costeras la precipitación será más moderada debido a temperaturas relativamente más altas.
Sectores montañosos de los Apalaches, incluyendo partes de Virginia Occidental y la frontera entre Tennessee y Carolina del Norte, también están bajo vigilancia por nevadas moderadas a intensas. En estas zonas, las advertencias meteorológicas destacan que la nieve acumulada puede afectar la seguridad vial, especialmente durante la noche del miércoles y la mañana del jueves, cuando se espera que el sistema invernal alcance su punto máximo de actividad.
Recomendaciones oficiales y medidas de prevención
Las agencias estatales y federales han instado a la población a verificar el estado de las rutas y las condiciones de viaje antes de desplazarse, especialmente entre el miércoles y el jueves, cuando se prevé que las nevadas sean más intensas. También se ha recomendado llevar provisiones de emergencia, revisar equipos de calefacción y limitar los viajes no esenciales, dado el riesgo de ventiscas y acumulaciones rápidas de nieve en carreteras rurales y secundarias.
Equipos de limpieza y salado de carreteras se encuentran desplegados en estados como Michigan e Indiana, para mitigar el impacto en los caminos y facilitar la circulación en rutas principales durante las horas de mayor actividad del frente frío.
Esta tormenta invernal representa uno de los primeros sistemas de frío intensos de la temporada 2025-2026 en Estados Unidos, con un impacto amplio que va desde intensas nevadas en el medio oeste y noreste hasta complicaciones para el transporte y la vida cotidiana en regiones transitadas.
Las autoridades mantienen vigentes las alertas y recomiendan extrema precaución para los próximos días, mientras el sistema se desplaza hacia el este y gradualmente pierde fuerza tras el jueves.