Extraño fenómeno

Tormenta invernal en Estados Unidos: el cielo se tiñó de rosa y dejó una postal inusual en Iowa

En medio de una tormenta invernal, varias zonas de Iowa (EE.UU.) vieron cómo el cielo se teñía de un llamativo tono rosado. Especialistas explicaron que el efecto se dio por la forma en que la luz solar se dispersó cuando el sol estaba bajo en el horizonte.