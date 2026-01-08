En Salt Lake City

Un tiroteo en un funeral fuera de una iglesia mormona en Estados Unidos deja 2 muertos y 6 heridos

Un ataque con disparos en el estacionamiento de una iglesia mormona en Salt Lake City, Estados Unidos, se cobró la vida de dos personas y dejó al menos seis heridas mientras se celebraba un funeral. La policía investiga las causas y aún no hay detenidos.