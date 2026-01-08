Un tiroteo en un funeral fuera de una iglesia mormona en Estados Unidos deja 2 muertos y 6 heridos
Un ataque con disparos en el estacionamiento de una iglesia mormona en Salt Lake City, Estados Unidos, se cobró la vida de dos personas y dejó al menos seis heridas mientras se celebraba un funeral. La policía investiga las causas y aún no hay detenidos.
Tiroteo durante un funeral en el estacionamiento de una iglesia
Decenas de asistentes a la ceremonia se encontraban dentro del templo cuando se produjeron los disparos en las inmediaciones del edificio. La escena desató una rápida respuesta de los servicios de emergencia y fuerzas policiales de la ciudad, que montaron un operativo amplio en la zona afectada.
Detalles del hecho
El episodio tuvo lugar alrededor de las 19:30 hora local en el estacionamiento de un lugar de reuniones de la iglesia mormona, en el área norte de Salt Lake City, según informaron medios con base en reportes oficiales.
Los agentes que llegaron al sitio hallaron a varias personas con heridas de bala. Tres de los heridos fueron reportados en estado crítico, mientras que otros recibieron atención por lesiones de diversa gravedad y fueron trasladados a hospitales cercanos.
Hasta el momento no se ha informado de detenciones ni se ha divulgado públicamente la identidad de ningún sospechoso.
Dos personas fallecidas y al menos seis heridas
Las autoridades han indicado que no creen que se trate de un ataque aleatorio ni dirigido específicamente por motivos religiosos, aunque continúan recabando pruebas y analizando videos de cámaras de seguridad para avanzar en la investigación.
La escena fue acordonada por la policía, que también solicitó a los residentes evitar transitar por la zona mientras se realizaban rastreos para ubicar al presunto agresor o agresores. Más de 100 vehículos policiales y helicópteros participaron del operativo en los minutos posteriores al ataque.
La alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, expresó su consternación por lo ocurrido y subrayó que “nunca debería haber ocurrido frente a un lugar de culto ni durante una celebración de la vida”, en referencia al funeral que se llevaba a cabo en ese momento.
Contexto
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede central en Salt Lake City, emitió un comunicado en el que extendió sus condolencias a las familias y fieles afectados, y agradeció a los equipos de emergencia por su rápida intervención.
Líderes y miembros de la comunidad religiosa hicieron un llamado a la solidaridad y a mantener la seguridad en los espacios de culto.
Testigos del hecho relataron a medios locales que escucharon múltiples detonaciones desde el exterior del templo y que la confusión reinó en los instantes posteriores, con personas saliendo del interior para ponerse a salvo y otros brindando ayuda a los heridos.
Este episodio se produce en un contexto de preocupación creciente por la violencia armada en Estados Unidos, donde ataques similares han generado debates sobre seguridad en espacios públicos y religiosos.
En los últimos meses, la comunidad mormona ha enfrentado otros incidentes, como un tiroteo y ataque con incendio en una iglesia de Michigan que dejó varios muertos y heridos, motivo por el cual se reforzaron algunas medidas de seguridad en templos y centros de culto.
Organizaciones comunitarias y autoridades locales de Salt Lake City han convocado a encuentros para ofrecer apoyo psicológico a los afectados y coordinar esfuerzos con líderes religiosos para prevenir futuros episodios de violencia en lugares de reunión pacífica