Estados Unidos: una mujer murió tras un disparo de un agente de inmigración en Minneapolis
Una mujer de 37 años fue asesinada durante un procedimiento migratorio en Minneapolis. El gobierno federal sostuvo que “usó su vehículo como arma”, pero el alcalde y el gobernador de Minnesota contradijeron esa versión tras ver los videos del hecho.
El hecho ocurrió durante un operativo migratorio en la ciudad de Minneapolis. Foto: Reuters
Una mujer de 37 años murió este miércoles tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo migratorio en la ciudad de Minneapolis. El hecho ocurrió cuando un grupo de personas bloqueaba el accionar de los agentes federales, según informó el Departamento de Seguridad Nacional.
Desde el organismo federal aseguraron que la víctima “utilizó su vehículo como un arma” e intentó atropellar a los agentes, lo que habría motivado la reacción armada. Sin embargo, esa versión fue rápidamente puesta en duda por autoridades locales y estatales.
Versiones enfrentadas y videos bajo análisis
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, afirmó en conferencia de prensa que las imágenes disponibles no muestran que el vehículo haya sido utilizado como arma contra el agente. En ese sentido, pidió públicamente que ICE abandone la ciudad, al considerar que sus operativos “generan caos y desconfianza”.
En la misma línea se expresó el gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien aseguró haber visto el video del incidente y rechazó la versión oficial del gobierno federal. Además, anunció la activación del Centro de Operaciones de Emergencia del estado y reclamó una investigación completa e independiente.
Autoridades locales contradijeron la versión del gobierno federal tras analizar videos. Foto: Reuters
Reacciones políticas y protestas en la calle
El caso desató una fuerte reacción política. El presidente Donald Trump defendió al agente involucrado y sostuvo que actuó en legítima defensa, mientras que dirigentes demócratas como la senadora Amy Klobuchar y la congresista Ilhan Omar cuestionaron duramente el accionar federal y exigieron transparencia.
Tras el hecho, se registraron protestas en la zona, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Hubo lanzamiento de objetos, uso de gas pimienta y un fuerte despliegue policial. El lugar del tiroteo se encuentra a pocas cuadras del sitio donde fue asesinado George Floyd en 2020, un dato que reavivó la tensión social en la ciudad.
El caso generó protestas y un fuerte despliegue de seguridad en la zona. Foto: Reuters
Qué es ICE y por qué volvió al centro del debate
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés como ICE (Immigration and Customs Enforcement), es una agencia federal que depende del Departamento de Seguridad Nacional. Fue creada en 2003 y tiene como función principal hacer cumplir las leyes migratorias dentro del territorio estadounidense.
Desde el inicio de la actual gestión del presidente Donald Trump, en enero de 2025, ICE intensificó los operativos en todo el país con el objetivo de localizar, detener y expulsar a inmigrantes en situación irregular. Estas acciones se despliegan tanto en grandes ciudades como en zonas residenciales y han generado fuertes tensiones con autoridades locales, organizaciones de derechos civiles y gobiernos estatales que cuestionan el uso de la fuerza y el impacto social de los procedimientos.