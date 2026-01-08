Segundos de terror en Honduras: cruzó sin mirar, tropezó y un auto lo embistió de costado

Un peatón protagonizó una escena de alto riesgo en el bulevar Fuerzas Armadas, en Tegucigalpa, Honduras, donde estuvo a centímetros de una tragedia al intentar cruzar en medio del tránsito intenso.
Un hombre estuvo a punto de morir en Tegucigalpa luego de intentar cruzar una avenida muy transitada sin advertir la cercanía de los vehículos. El momento quedó registrado en video.
El episodio quedó registrado en un video que se viralizó en redes: allí se ve al hombre avanzar hacia la calzada sin dimensionar la velocidad y la cercanía de los autos que se aproximaban por la avenida.
En cuestión de segundos, el peatón alcanza a esquivar dos vehículos, pero pierde el equilibrio y cae sobre el asfalto. En ese instante, un tercer automóvil lo impacta de costado, dejándolo tendido y con lesiones en plena vía.
Según se informó, el hombre fue asistido en el lugar por personas que se acercaron tras el choque, mientras la secuencia reavivó las advertencias sobre el peligro de cruzar fuera de las zonas habilitadas y sin tomar precauciones.