Por femicidio

Interpol activó un alerta roja para capturar al exnovio de la modelo argentina Agostina Jalabert

La Justicia argentina y mexicana coordinaron una orden de captura internacional contra Juan Manuel Reverter, acusado del femicidio en Playa del Carmen de la modelo argentina Agostina Jalabert, ocurrida en 2023. La medida busca su localización y posible extradición.