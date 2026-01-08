Interpol activó un alerta roja para capturar al exnovio de la modelo argentina Agostina Jalabert
La Justicia argentina y mexicana coordinaron una orden de captura internacional contra Juan Manuel Reverter, acusado del femicidio en Playa del Carmen de la modelo argentina Agostina Jalabert, ocurrida en 2023. La medida busca su localización y posible extradición.
Juan Manuel Reverter, exnovio de la modelo argentina Agostina Jalabert
La Justicia federal de Viedma, en la provincia de Río Negro, emitió una orden de captura internacional contra Juan Manuel Reverter, exnovio de la modelo argentina Agostina Jalabert, tras la activación de una alerta roja por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
La medida fue formalizada a inicios de enero y se inscribe en una causa penal por femicidio, con intervención de la Fiscalía de México y un pedido expreso para la búsqueda y detención del acusado con fines de extradición.
Agostina Jalabert, de 31 años fue hallada sin vida en 2023 en el baño de un departamento que compartía con Reverter
Busqueda internacional
La alerta roja de Interpol es un mecanismo de cooperación internacional que solicita a las fuerzas de seguridad de más de 190 países colaborar en la localización y detención de una persona requerida por la justicia, aunque no constituye una orden de arresto automática, sino un aviso para facilitar la captura y extradición conforme a las leyes de cada jurisdicción.
El juez federal de garantías Ezequiel Humberto Andreani firmó la resolución judicial el 6 de enero de 2026. La orden instruye a las fuerzas federales argentinas, específicamente a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Viedma de la Policía Federal Argentina, a intensificar las tareas de investigación y localización en todo el país.
Según los expedientes, Reverter podría hallarse en un predio de la Ruta Provincial Nº 1, entre Viedma y El Cóndor, aunque no se descarta que se movilice hacia otras provincias argentinas o al exterior, incluyendo Estados Unidos, Belice o Guatemala.
La medida responde al reclamo formal de las autoridades mexicanas, que solicitaron la cooperación para avanzar con el proceso penal en el Estado de Quintana Roo, donde se tramita la causa por el homicidio de Jalabert.
Una vez detenido, Reverter deberá ser puesto a disposición del juez federal y evaluado el trámite de su extradición hacia México.
Interpol emitió una alerta roja
El caso
Agostina Jalabert, de 31 años, modelo e influencer nacida en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, fue hallada sin vida el 18 de febrero de 2023 en el baño de un departamento que compartía con Reverter en Playa del Carmen, municipio turístico del estado mexicano de Quintana Roo.
Inicialmente, las autoridades mexicanas investigaron el hecho como un posible suicidio, pero con el tiempo la familia, apoyada por pericias independientes, sostuvo consistentemente que se trató de un feminicidio.
El hallazgo del cuerpo lo realizó la hermana de Agostina, Candela, quien, guiada por la perra de la víctima, encontró a Agostina con un cinturón atado al cuello y el cuerpo apoyado en el piso. Las condiciones de la escena, a apenas 1,20 metros del suelo, y las marcas visibles en su rostro y cuerpo, generaron desde un primer momento dudas sobre la hipótesis de suicidio.
Reverter estaba presente en el departamento al momento del hallazgo y, según el relato de la familia, afirmó que había estado durmiendo.
Con el avance de la investigación, la causa fue reclasificada como femicidio, incorporando como elementos probatorios un informe de autopsia que consignó lesiones compatibles con golpes y otras marcas corporales que motivaron la evaluación de las circunstancias del hecho.
El cambio de carátula, impulsado por la querella y representantes legales de la familia, permitió reorientar la investigación hacia la búsqueda de responsabilidades penales y, eventualmente, llegar a la alerta internacional.
La fiscalía especializada que intervino en México consideró que los indicios reunidos hasta ahora respaldan la acusación contra Reverter y justifica la solicitud de captura con fines de extradición.
El caso también estuvo marcado por señalamientos de la familia sobre fallas en el manejo inicial de la investigación por parte de las autoridades mexicanas, incluyendo la salida de Reverter del país sin una detención inmediata y la posterior demora en la tramitación del pedido de captura.
Estas circunstancias generaron reclamos públicos y movilizaciones en Argentina y México para exigir un avance efectivo de la causa.