Avance judicial

Alumnas de colegios secundarios de Salta eran explotadas sexualmente

La Justicia federal de Salta confirmó que ya se identificaron 33 víctimas y nueve imputados en una causa por trata de personas con fines de explotación sexual. La investigación se inició tras una denuncia de una madre y continúa con nuevas diligencias y posibles implicados.