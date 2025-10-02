Allanamientos

En Arroyo Leyes: rescataron a 42 personas víctimas de explotación laboral en un campo de frutillas

La Justicia Federal junto a la PDI desbarataron una organización que reducía a la servidumbre a decenas de personas, entre ellas dos menores. También se secuestraron armas de fuego, municiones, dólares y documentación clave.