Triple choque en la General Paz: un herido grave y demoras en el tránsito

En las primeras horas de este jueves, un triple choque tuvo lugar en la Avenida General Paz, a la altura de Lope de Vega, en dirección al Río de la Plata.
El siniestro involucró a un auto, una camioneta y una combi de pasajeros, que en el momento del impacto se encontraba vacía. A raíz del accidente, al menos una persona resultó herida y fue trasladada de urgencia al hospital.
El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) desplegó un helicóptero para asistir al conductor de una de las camionetas, quien presentaba traumatismos múltiples. La víctima fue trasladada al hospital en estado grave.
Como consecuencia del operativo de emergencia, se registraron demoras en el tránsito en la zona.
El accidente provocó importantes demoras en la circulación vehicular en la Avenida General Paz, una de las arterias más transitadas de la ciudad. Las autoridades recomendaron a los conductores evitar la zona y utilizar vías alternativas para minimizar los inconvenientes.
Además, se implementaron medidas de seguridad para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.
Se espera que, una vez finalizadas las tareas de remoción de los vehículos involucrados y la normalización del tránsito, se restablezca la circulación habitual en la zona.
