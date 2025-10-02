#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Caos vehicular

Triple choque en la General Paz: un herido grave y demoras en el tránsito

Esta mañana, un accidente vial involucró a dos camionetas y una combi de pasajeros en la Avenida General Paz, a la altura de Lope de Vega, sentido al Río de la Plata.

Triple choque en la Avenida General Paz.
 12:19
Por: 

En las primeras horas de este jueves, un triple choque tuvo lugar en la Avenida General Paz, a la altura de Lope de Vega, en dirección al Río de la Plata.

Accidente múltiple

El siniestro involucró a un auto, una camioneta y una combi de pasajeros, que en el momento del impacto se encontraba vacía. A raíz del accidente, al menos una persona resultó herida y fue trasladada de urgencia al hospital.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) desplegó un helicóptero para asistir al conductor de una de las camionetas, quien presentaba traumatismos múltiples. La víctima fue trasladada al hospital en estado grave.

Como consecuencia del operativo de emergencia, se registraron demoras en el tránsito en la zona.

se registraron demoras en el tránsito en la zona.Se registraron demoras en el tránsito en la zona.

Impacto en el tránsito y medidas de seguridad

El accidente provocó importantes demoras en la circulación vehicular en la Avenida General Paz, una de las arterias más transitadas de la ciudad. Las autoridades recomendaron a los conductores evitar la zona y utilizar vías alternativas para minimizar los inconvenientes.

Además, se implementaron medidas de seguridad para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.

Se espera que, una vez finalizadas las tareas de remoción de los vehículos involucrados y la normalización del tránsito, se restablezca la circulación habitual en la zona.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Estado del tránsito
Buenos Aires

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro