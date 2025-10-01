#HOY:

Un muerto tras accidente fatal sobre la autopista Buenos Aires - Rosario

Se registró este miércoles a primera hora de la mañana. Fue protagonizado por tres vehículos.

Un testigo logró capturar en video el momento posterior al accidente.
 10:16
Por: 

Un importante siniestro vial se registró este miércoles a primera hora de la mañana sobre la autopista Buenos Aires - Rosario Ruta Nacional 9, con un fallecido.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 269 de la autovía, jurisdicción de Arroyo Seco, en el departamento Rosario.

Producto del incidente que involucró a un total de tres camiones, la calzada en dirección a la ciudad de Rosario se encuentra reducida a la mitad. Sin mayores precisiones tras el primer reporte del accidenten, se supo que uno de los choferes es la persona fallecida.

El mensaje de la APSV en X.El mensaje de la APSV en X.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) solicitaron “respetar indicaciones, prever demoras y circular con precaución”.

Así reflejaba Maps las complicaciones en el tránsito.Así reflejaba Maps las complicaciones en el tránsito.

Ya con la aparición del sol en la jornada, los camiones seguían ocupando parte de la calzada y estaba el personal de tránsito ordenando la circulación asistida. Pasaban de a un vehículo por vez.

