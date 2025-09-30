Accidente en Circunvalación Oeste: una mujer herida tras un violento vuelco
El siniestro ocurrió este martes por la tarde en la capital santafesina. Un choque entre dos autos dejó un vehículo volcado, una mujer trasladada al Cullen y un gran despliegue de asistencia en la zona.
El Nissan Kicks terminó con las cuatro ruedas hacia arriba en plena Circunvalación.
Un violento accidente de tránsito se produjo este martes por la tarde en la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió en Avenida Circunvalación Oeste, a la altura del cruce entre los barrios Centenario y Varadero Sarsotti. Producto del impacto, un auto terminó volcado y una mujer fue hospitalizada.
Según los primeros reportes policiales, el choque se produjo pasadas las 17 horas entre un Toyota Etios gris y un Nissan Kicks negro. El primer vehículo circulaba en sentido norte-sur, mientras que el segundo avanzaba por el carril central en dirección al Museo de la Constitución.
El accidente ocurrió pasadas las 17 horas y generó demoras en el tránsito.
Una mujer herida y traslada al Cullen
La colisión se dio en inmediaciones de la rotonda Mar Argentino, y por la violencia del impacto el Nissan perdió la estabilidad, volcó y quedó con las cuatro ruedas hacia arriba en medio de la avenida. La conductora del rodado, una mujer de 47 años, sufrió politraumatismos y debió ser trasladada al Hospital José María Cullen, donde permanece en observación.
En tanto, las dos ocupantes del Toyota —una mujer de 71 años y una adolescente de 16— resultaron ilesas y no necesitaron atención médica.
La conductora del vehículo volcado fue derivada al Hospital Cullen.
Intervención policial y desvíos de tránsito
En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Policía de la Provincia, personal de Tránsito de la Municipalidad de Santa Fe y equipos de emergencia. Para facilitar las tareas de asistencia y el retiro de los vehículos siniestrados, se ordenaron desvíos por vías alternativas.
Durante varios minutos, la circulación por ese tramo de Circunvalación Oeste fue inestable y presentó demoras. La zona suele tener tránsito intenso en horario vespertino y es punto frecuente de siniestros por maniobras bruscas o desatenciones al volante.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.