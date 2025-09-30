Juicio abreviado

Condenan a dos policías y a un mecánico por narcotráfico en San Javier

Fueron los últimos en recibir sentencia. El año pasado el TOF impuso penas de 3 a 6 años a un padre y su hija por almacenar 3 kilos de cocaína en una casilla rodante, en un lavadero de Santa Fe donde funcionaba una “cocina”.