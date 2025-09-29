Mega operativo

Detienen a más de 30 personas y secuestran droga, armas y dinero en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Durante la madrugada y mañana de este lunes 29 de septiembre allanaron viviendas de las localidades y celdas en las cárceles de Piñero, Ezeiza y Marcos Paz.