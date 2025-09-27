#HOY:

Asesinaron a una anciana en Capitán Bermúdez

La víctima tenía 82 años y fue hallada maniatada en una vivienda ubicada al sur de esa ciudad.

Imagen ilustrativa. Zona en la que ocurrió el hecho. Crédito: Google Street View
 22:49
Por: 

Una anciana de 82 años fue encontrada sin vida poco después del mediodía de este sábado 27 de septiembre en una casa de la ciudad de Capitán Bermúdez, departamento San Lorenzo, a menos de 10 kilómetros de Rosario.

La mujer, identificada como María Concepción Bonfietti, fue hallada en su vivienda, ubicada en calle Joaquín V. González al 200, en barrio Villa del Prado.

Fuentes policiales y judiciales indicaron que un llamado al 911 alertó sobre la presencia del cuerpo sin vida de la mujer.

Imagen ilustrativa. Zona en la que ocurrió el hecho. Crédito: Google Street ViewImagen ilustrativa. Zona en la que ocurrió el hecho. Crédito: Google Street View

Al lugar fue personal policial y médico, que al revisar el cuerpo constató que tenía golpes en la zona del cráneo y que estaba maniatado.

La fiscal Melisa Serena de la Fiscalía Regional 2, sede San Lorenzo, dispuso el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal (IML) de Rosario para ser sometido a autopsia.

Además, pidió que personal del gabinete criminalístico y de la división homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) realice un relevamiento y levantamiento de rastros en la escena del hecho, pericias fotográficas, y revisión de cámaras privadas y públicas de la zona.

Desde Fiscalía indicaron que se encuentran en curso tareas investigativas tendientes a determinar la mecánica del hecho e identificación de autor/es del homicidio.

