Cayó el “Colo” Cappelletti, uno de los más buscados en la provincia de Santa Fe

Fernando Andrés Cappelletti, prófugo de la justicia acusado de asociación ilícita, poseía una recompensa de 20 millones de pesos.
Detuvieron este jueves a Fernando Andrés “Colo” Cappelletti, uno de los prófugos más buscados por la provincia de Santa Fe.
Cappelletti, de 30 años, era vinculado a la banda Los Menores y acusado de asociación ilícita en relación al juego clandestino.
Con una recompensa por su captura de 20 millones de pesos, fue localizado por Gendarmería Nacional en las inmediaciones de Pellegrini y Colón la ciudad de Rosario.
“A cualquiera que vaya en contra de la paz social lo vamos a perseguir hasta encontrarlo”, era el mensaje que acompañaba la iniciativa, con el objetivo de fomentar la colaboración ciudadana.
El nombre de Cappelletti, de 30 años, ha cobrado notoriedad desde el 28 de agosto, cuando fue señalado como el principal operador del juego ilegal en Rosario. Su vínculo directo con la organización narco Los Menores y, en particular, con Lisandro “Limón” Contreras, lo posiciona como una figura central en la continuidad de las apuestas clandestinas tras la caída de antiguos referentes.
La estructura delictiva que rodea a Cappelletti se consolidó luego de la detención de Leonardo Peiti en diciembre de 2021. Peiti, quien fuera el máximo exponente del juego ilegal en Rosario, Rafaela y Melincué, fue condenado a tres años de prisión efectiva tras acogerse a la figura de “arrepentido” y abonar una multa de 42,5 millones de pesos. Durante su declaración, Peiti reconoció que entregaba mensualmente entre 4.000 y 5.000 dólares a los entonces fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal para recibir información sobre investigaciones y posibles allanamientos. La condena de Ponce Asahad a tres años de cárcel y el inminente juicio contra Serjal no lograron frenar la operatoria ilegal, que simplemente cambió de manos.
La caída de Cappelletti, quien se sumó hace pocas semanas al “top 10” de más buscados, llega acompañada de justamente una serie de detenciones que lo ubicaron dentro de la nómina de mayor interés.
Hace un mes, el 27 de agosto, cayó Gerardo Sebastián Gómez, alias Dibu, de 39 años, en la esquina de Leandro N. Alem y José Mazzini, en Dock Sud, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
En su momento, se trataba de uno de los delincuentes que integraba la lista de los diez más buscados por la Provincia de Santa Fe, por cuya captura se ofrecía una recompensa de 35 millones de pesos.
Ya en septiembre, el día 12, la Unidad de Acciones Especiales de la Provincia de Santa Fe, dependiente de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope), conjuntamente con personal de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía de Santa Fe, detuvo este viernes por la noche en Colón al 1200 de la ciudad de Rosario, a Waldo Bilbao (45), por quien se ofrecía una recompensa de 50 millones de pesos y era el tercero en la lista de los más buscados.
En la misma línea y tan sólo 24 horas después de ser ubicado en la lista, fue detenido Ernesto Fabián Quintana, fugado en 2023 tras ser detenido con una importante suma de estupefacientes y haber cometido un crimen. El Ministerio de Seguridad puso 25 millones de pesos de recompensa por información.
