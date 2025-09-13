Pedido de captura de alto perfil: cayó Waldo Bilbao en Rosario

La Unidad de Acciones Especiales de la Provincia de Santa Fe, dependiente de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope), conjuntamente con personal de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía de Santa Fe, detuvo este viernes por la noche en Colón al 1200 de la ciudad de Rosario, a Waldo Bilbao (45), por quien se ofrecía una recompensa de 50 millones de pesos y era el tercero en la lista de los más buscados.
Foto: Gentileza.
La captura de Bilbao se produjo luego de minuciosas investigaciones a partir de una causa que lleva adelante el Juzgado Federal Nro. 3 de PROCUNAR, con pedido de captura de alto perfil.
Al momento del ingreso del personal policial durante el allanamiento, el requerido intentó ocultarse en un habitáculo de reducidas dimensiones pero inmediatamente fue reducido.
Foto: Gentileza.
Waldo Bilbao era buscado intensamente por diversas fuerzas y formaba parte de los prófugos de alto perfil con prioridad de captura para la Provincia de Santa Fe.
De acuerdo a las investigaciones, Waldo Bilbao formaba parte de una organización comandada por su hermano Brian, quien sigue prófugo.
Waldo habría sido el encargado de manejar parte del dinero obtenido delnarcotráficopara lavarlo en distintas actividades, de acuerdo a la investigación federal.
