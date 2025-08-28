Detenido en Dock Sud

Cayó "Dibu", uno de los diez más buscados por la Provincia

La Policía de Investigaciones detuvo a Gerardo Sebastián Gómez, acusado de homicidio y de integrar una asociación ilícita vinculada a Los Monos. Figuraba entre los objetivos prioritarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.