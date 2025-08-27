“Pirañas” robaron una moto en Guadalupe

Una banda de delincuentes tomó por asalto un garaje de barrio Guadalupe de la ciudad de Santa Fe y robó una moto que estaba estacionada en el interior.
Ocurrió el domingo, en horas de la madrugada. Doce delincuentes en seis motos cayeron sobre el garaje de un edificio.
El ataque de tipo “piraña” tuvo lugar en la cuadra de calle Alberti al 200, entre Riobamba y Defensa, muy cerca de la Universidad Católica de la ciudad de Santa Fe.
Ocurrió durante la madrugada del pasado domingo. Una cámara de vigilancia privada captó toda la escena.
Las imágenes muestran cómo el "cardumen" llega al lugar. Son seis motos y cada una lleva a dos ocupantes. Se detienen frente al garaje. Luego, varios de ellos se bajan y comienzan a jalar con violencia el portón. La cerradura cede tras algunos segundos.
Seis ladrones ingresan al estacionamiento e instantes más tarde salen corriendo. Uno de ellos remolcaba una moto. Luego, desaparecieron.
El martes por la mañana, se realizó en la zona noroeste de la capital provincial (barrios Coronel Dorrego y Los Quinchitos) un importante operativo para desarticular una banda dedicada al robo de motos conocida como “Los Pirañitas”. Por cercanía y modus operandi, los investigadores no descartan que esta organización sea responsable del episodio de calle Alberti.
“El robo de motos acá es algo muy común. Pasó muchas veces. La metodología es siempre la misma. Este año sufrimos dos hechos así, por lo menos. Todo el día pasan pibes que hacen ‘inteligencia’. No se preocupan mucho de que los veamos, que los notemos. Generalmente son menores y no les importa nada. Esta bandita es muy conocida en el barrio. Las cámaras los han captado en más de una oportunidad, yendo, viniendo y robando”, contó uno de los vecinos que vive en la cuadra del asalto.
