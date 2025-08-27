Los vecinos y el 911 fueron claves para desarmar la banda de "los pirañitas"

La caída de la banda conocida como "los pirañitas" permitió develar un modo de operar tan simple como efectivo, que se repitió en al menos ocho hechos ocurridos en las últimas semanas.
Alejandra Carrizo, coordinadora de la PDI, destacó que el aporte ciudadano permitió ubicar los domicilios de los delincuentes.
Según explicó la coordinadora de la PDI, Alejandra Carrizo, los delincuentes actuaban entre la 1 y las 5 de la madrugada, cuando irrumpían en domicilios y se llevaban motocicletas, muchas veces utilizando una camioneta Ford F100 que fue secuestrada durante los allanamientos.
Lo más llamativo era el paso siguiente: una vez consumado el robo, las víctimas recibían llamados telefónicos en los que se les exigía un rescate económico para recuperar su vehículo. En algunos casos las motos aparecían intactas, en otros ya habían sido desarmadas y sus piezas estaban destinadas al mercado negro.
Carrizo subrayó que la investigación avanzó gracias a un trabajo coordinado de la Dirección de Inteligencia Criminal de la PDI, pero también a los aportes de los vecinos y denuncias recibidas en el 911. "Ese fue un punto central para identificar los domicilios y confirmar que se trataba de un grupo organizado", señaló.
En los procedimientos, además de los cuatro detenidos, se secuestraron autopartes, celulares, dinero, un arma de fuego y elementos como cortacandados, utilizados para violentar las medidas de seguridad de los rodados.
Mientras tanto, la fiscalía analiza ahora si esta misma banda podría estar vinculada a otros hechos similares ocurridos en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe.
