Dos detenidos por portar una pistola en el Mercado de Abasto

Dos hombres fueron arrestados este viernes por la tarde adentro del Mercado de Productores y Abastecedores de Santa Fe, ubicado en el extremo noroeste de la ciudad.
La policía detuvo este viernes a dos hombres en el Mercado de Productores de Santa Fe luego de recibir un aviso sobre un sujeto armado; en el operativo se secuestró un revólver calibre .22 y se dio intervención a la Fiscalía.
El procedimiento fue realizado por personal del Destacamento 8 de la policía, que llegó al lugar a raíz de un inquietante aviso.
Alguien había llamado para informar que en el interior del predio circulaba un hombre que portaba un arma de fuego.
Los uniformados interceptaron al sospechoso, que tiene 38 años. En su poder, tenía una pistola calibre .22 sin numeración visible.
El hombre fue aprehendido, al iredagual que otro joven que se encontraba en las cercanías y que estaría vinculado con el mismo hecho.
Es que al verificar las imágenes de las cámaras de vigilancia del Mercado se comprobó que ambos habían participado en el incidente.
Se dio intervención a la Fiscalía, que dispuso las medidas correspondientes respecto de los aprehendidos y del arma secuestrada.
