Dos detenidos por portar una pistola en el Mercado de Abasto

La policía detuvo este viernes a dos hombres en el Mercado de Productores de Santa Fe luego de recibir un aviso sobre un sujeto armado; en el operativo se secuestró un revólver calibre .22 y se dio intervención a la Fiscalía.

La pistola que lleva oculta uno de los detenidos. Foto: El Litoral
 13:03
Por: 

Dos hombres fueron arrestados este viernes por la tarde adentro del Mercado de Productores y Abastecedores de Santa Fe, ubicado en el extremo noroeste de la ciudad.

El procedimiento fue realizado por personal del Destacamento 8 de la policía, que llegó al lugar a raíz de un inquietante aviso.

Alguien había llamado para informar que en el interior del predio circulaba un hombre que portaba un arma de fuego.

Mirá tambiénA contramano en moto y con un revólver

Los uniformados interceptaron al sospechoso, que tiene 38 años. En su poder, tenía una pistola calibre .22 sin numeración visible.

Grabados

El hombre fue aprehendido, al iredagual que otro joven que se encontraba en las cercanías y que estaría vinculado con el mismo hecho.

Es que al verificar las imágenes de las cámaras de vigilancia del Mercado se comprobó que ambos habían participado en el incidente.

Se dio intervención a la Fiscalía, que dispuso las medidas correspondientes respecto de los aprehendidos y del arma secuestrada.

#TEMAS:
Inseguridad en Santa Fe
Santa Fe
Policía de Santa Fe

