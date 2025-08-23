#HOY:

A contramano en moto y con un revólver

Un joven de 20 años y un adolescente de 15 fueron detenidos en la vecina ciudad tras una persecución policial; la moto en que circulaban llevaba un revólver escondido.

El revólver incautado por la policía estaba oculto dentro de la moto. Foto: El Litoral
 12:20
Por: 

Un joven y un adolescente fueron aprehendidos por la policía este viernes por la tarde en la avenida 7 de Marzo del a ciudad de Santo Tomé.

El operativo comenzó de manera imprevista, cuando un móvil del Comando Radioeléctrico se topó con una moto en la que dos sospechosos circulaban a gran velocidad y a contramano.

Los uniformados activaron balizas y sirena y fueron comenzaron una persecución que terminó cuando la moto impactó contra un automóvil estacionado.

Se trataba de un joven de 20 años y un menor de edad de 15.

Sorpresa

Adentro de su vehículo, los policías hallaron oculto un revólver calibre .32 con cuatro cartuchos.

El arma de fuego fue secuestrada y el mayor quedó tras las rejas, a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El adolescente, por su parte, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, que dispuso su entrega a un adulto responsable.

