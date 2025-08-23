A contramano en moto y con un revólver

Un joven y un adolescente fueron aprehendidos por la policía este viernes por la tarde en la avenida 7 de Marzo del a ciudad de Santo Tomé.
Un joven de 20 años y un adolescente de 15 fueron detenidos en la vecina ciudad tras una persecución policial; la moto en que circulaban llevaba un revólver escondido.
El operativo comenzó de manera imprevista, cuando un móvil del Comando Radioeléctrico se topó con una moto en la que dos sospechosos circulaban a gran velocidad y a contramano.
Los uniformados activaron balizas y sirena y fueron comenzaron una persecución que terminó cuando la moto impactó contra un automóvil estacionado.
Se trataba de un joven de 20 años y un menor de edad de 15.
Adentro de su vehículo, los policías hallaron oculto un revólver calibre .32 con cuatro cartuchos.
El arma de fuego fue secuestrada y el mayor quedó tras las rejas, a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El adolescente, por su parte, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, que dispuso su entrega a un adulto responsable.
