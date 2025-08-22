Sauce Viejo: un preso escapó esposado, se arrojó al río Coronda y murió

La mañana de este viernes se vio sacudida en Sauce Viejo por un episodio de película. Un hombre, identificado como V. A. F., que estaba alojado en la Comisaría 19° por un hecho de Tentativa de robo y Resistencia a la autoridad, logró escapar de la dependencia policial pese a estar esposado.
Según se supo, poco después de la evasión ingresó un llamado al 911 en el que un comerciante advirtió que el sujeto había ingresado a su local, hecho que pudo constatarse a través de las cámaras de seguridad.
Minutos más tarde, otro aviso alertó que el mismo prófugo podría estar en compañía de una prima en una casa abandonada ubicada dentro del camping Atilra.
Sin embargo, murió ahogado al tirarse al río Coronda.
Sauce Viejo: un preso escapó esposado y se arrojó al río Coronda. Crédito: El Litoral.
Hombre al agua
La información fue puesta en conocimiento de la Comisaría 19°, donde se confirmó que efectivamente en horas de la mañana el sujeto se había evadido.
Acto seguido, otro dato clave encendió las alarmas: testigos señalaron que el hombre se habría arrojado a las aguas del río Coronda, a la altura de Entre Ríos y la costa.
Ante esta situación, se solicitó la intervención de Prefectura Naval Argentina y de buzos tácticos para realizar rastrillajes en la zona.
El evadido, V. A. F., no es un desconocido para la policía. Registra múltiples antecedentes por robos, hurto, tenencia de arma blanca, robo calificado y Art. 10 bis.
Por estas causas había sido detenido nuevamente en horas de la madrugada y trasladado a la dependencia policial, de la que logró escapar con insólita facilidad.
Buzos tácticos y Prefectura Naval rastrean la zona.
La investigación
Fuentes de la investigación confirmaron que se desplegó un amplio operativo en la zona ribereña, con móviles policiales y personal de la fuerza federal, que intentan dar con el paradero del prófugo. La búsqueda se concentró tanto en el agua como en las inmediaciones del camping y viviendas cercanas.
De la búsqueda participa también el helicóptero de la policía de la provincia, lo que da una clara magnitud de la gravedad del hecho.
Se informó oficialmente que el hombre perdió la vida ahogando.
