Corte total en la autopista Rosario - Buenos Aires por choque de dos camiones

Se registró un fuerte siniestro vial entre dos camiones sobre la autopista Rosario - Buenos Aires este viernes a primera hora de la mañana en la mano hacia la ciudad del sur de la provincia de Santa Fe.
Se dio a la altura del kilómetro 285, en jurisdicción de Villa Gobernador Gálvez.
El accidente de tránsito provocó un corte total de la circulación en el kilómetro 285, a la altura de Villa Gobernador Gálvez.
Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) detallaron que se estableció un desvío en el kilómetro 284 hacia Ruta 9 vieja y avenida San Martín. Además, solicitaron respetar indicaciones y de ser posible evitar la zona.
En base al reporte inicial del ente provincial, uno de los camiones transportaba alrededor de 30.000 kilos de harina, mientras que el otro llevaba elementos de construcción de cerámica.
El detalle de la APSV indica que el choque se dio con un roce lateral entre ambos rodados y uno de ellos volcó. En lo que respecta al parte médico, el camionero del vehículo que tumbó debió ser trasladado con heridas graves, desconociendo el estado actual de salud.
El cargamento del camión volcado se esparció sobre la calzada pavimentada, provocando interrupciones en la mano hacia Rosario.
