#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Clima

Pronóstico de viernes en Santa Fe: alerta por viento y escasa probabilidad de lluvias

La temperatura mínima fue de 13º y la máxima sería de 20°. El Servicio Meteorológico Nacional indica chances bajas de chaparrones por la mañana.

La condiciones se modificarán desde media mañana. Crédito: Flavio Raina
 9:21
Por: 

Este viernes es la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que se modifiquen y compliquen las condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Mirá tambiénLo que la lluvia dejó: dos barrios de Santa Fe quedaron con agua acumulada tras el temporal del martes

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de chaparrones con valores entre 10% y 40% por la mañana. En la tarde mermarían las chances ante la importante presencia de viento, llegando a la noche con cielo parcialmente nublado.

La condiciones se modificarán desde media mañana. Crédito: Flavio RainaLa condiciones se modificarán desde media mañana. Crédito: Flavio Raina

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 14° y la máxima sería de 20º, bajando a 14° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 82%, la presión de 997.7 hPa, viento sudeste a 13 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, rige un alerta amarillo por vientos fuertes desde media mañana hasta horas de la noche en casi toda la bota santafesina. En base al ente nacional, para el nivel amarrillo se esperan posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

El gráfico de alertas del SMN.El gráfico de alertas del SMN.

Pronóstico extendido

  • El viernes espera una mínima de 14° y una máxima de 18°. Con cielo parcialmente nublado, sólo se esperan fuertes vientos por la tarde.
  • Luego, el sábado tendrá una mínima de 9° y una máxima de 15°. El cielo volverá a presentarse parcialmente nublado.
  • Finalmente, el domingo regresará a estar con cielo mayormente despejado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 5° y la máxima de 16°.
CLIMA EXTENDIDO

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro