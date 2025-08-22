Periodismo ciudadano

Lo que la lluvia dejó: dos barrios de Santa Fe quedaron con agua acumulada tras el temporal del martes

En el norte, los vecinos de 29 de Abril; en el sur, los de San Lorenzo: la lluvia acumulada no drena y las calles son intransitables. La situación complica la circulación, favorece la proliferación de insectos y afecta la actividad comercial diaria.