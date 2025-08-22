Lo que la lluvia dejó: dos barrios de Santa Fe quedaron con agua acumulada tras el temporal del martes
En el norte, los vecinos de 29 de Abril; en el sur, los de San Lorenzo: la lluvia acumulada no drena y las calles son intransitables. La situación complica la circulación, favorece la proliferación de insectos y afecta la actividad comercial diaria.
Calles de los Barrios 29 de Abril y San Lorenzo, luego del temporal, quedaron hechas una laguna. Gentileza
Tras las intensas lluvias del martes, las calles de los barrios 29 de Abril y San Lorenzo quedaron anegadas, reviviendo una problemática que se repite con cada temporal. La situación, que se extiende por varios días, genera complicaciones para los vecinos, afecta el tránsito y el comercio, además de disparar la preocupación por la proliferación de mosquitos y otros insectos.|
Obras inconclusas y desagües tapados en barrio 29 de Abril
En el barrio 29 de Abril, lindero a la Granja La Esmeralda, los vecinos denuncian que las obras de desagüe, iniciadas hace casi dos años, quedaron sin terminar. Fabián, un residente de la zona que ya había dialogado con El Litoral en una ocasión anterior por la misma situación, relató la crítica situación.
La acumulación de agua, llevó a que los vecinos convivan con el "insoportable" ruido de ranas e insectos.
"En su momento, cuando hicieron las obras, nos taparon todo con tierra y los pocos desagües que teníamos se anularon. Ahora, con las lluvias, estamos con el agua en las puertas de nuestras casas", explicó.
Además, el vecino señaló que un zanjón que pertenece a todo el barrio y que ayudaba a drenar el agua, fue tapado por un club lindero. "Nos taparon un desagüe funcional y no nos deja drenar el agua. Estamos en la misma situación de siempre, pidiendo que vengan a abrir algún canal para que fluctúe el agua", agregó con resignación.
La acumulación de agua no solo dificulta el paso, sino que también provoca la aparición de una gran cantidad de insectos, haciendo que las noches sean "insoportables" por el ruido y la humedad.
San Lorenzo, con calles bajas y sin escurrimiento
En el barrio San Lorenzo, la historia no es diferente. Karina, una vecina que vive hace 52 años en la intersección de Lamadrid y 3 de Febrero, describió cómo las calles del barrio, al ser muy bajas, se inundan con facilidad.
"No es necesario que llueva un diluvio para que las calles queden así", afirmó Karina, "es normal que el agua quede estancada por más de una semana, y cuando se seca, ya tenemos otra lluvia encima".
La situación se agrava por la falta de veredas en condiciones para transitar. La vecina destacó: "Solo podemos salir hacia 3 de Febrero gracias a la vereda que un vecino construyó". Los pequeños comercios de la zona también se ven afectados, ya que los vehículos no pueden circular y las ventas se caen. Al igual que en el barrio 29 de Abril, los vecinos del sur sufren la proliferación de mosquitos.
Las calles anegadas también perjudican a los comercios, ya que retrasa su actividad diaria.
Soluciones urgentes para una problemática recurrente
La realidad de los vecinos de 29 de Abril y San Lorenzo refleja un problema recurrente en la ciudad de Santa Fe, donde otros barrios sufren una situación similar. La falta de infraestructura y mantenimiento, sumado a los temporales de lluvias de este tipo, transforman las calles en lagunas urbanas que perduran días.
Este panorama genera un impacto directo en la vida cotidiana de miles de santafesinos, afectando el comercio, la salud por la proliferación de mosquitos y el simple hecho de transitar por sus propios barrios.
