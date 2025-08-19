Por las lluvias: se encuentra interrumpido el tránsito en la Ruta Nacional 33

Vialidad Nacional informó este martes por la tarde que -debido al anegamiento por lluvias de la Ruta Nacional 33- se determinó el cierre preventivo a la circulación para todo tipo de vehículos entre Pujato y el empalme con RN A012.
Los desvíos, operados con la colaboración de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, se mantienen en Casilda, mano a Rosario, por RP 26 hacia la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9). Vialidad evalúa las condiciones de la calzada para una posible habilitación durante la jornada del miércoles.
Desde Zavalla, el tránsito mano a Casilda de RN 33 es desviado por RN A012 hacia la Autopista Rosario – Córdoba (RN 9). Quienes deseen retomar RN 33 deben tomar en Carcarañá por RP 26 hacia Casilda.
Desde Vialidad Nacional y la APSV se evalúan las condiciones de la calzada para una posible habilitación durante mañana miércoles.
