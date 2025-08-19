#HOY:

Por las lluvias: se encuentra interrumpido el tránsito en la Ruta Nacional 33

Los desvíos, operados con la colaboración de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, se mantienen en Casilda, mano a Rosario, por RP 26 hacia la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9). Vialidad evalúa las condiciones de la calzada para una posible habilitación durante la jornada del miércoles.

El el cierre preventivo incluye la circulación para todo tipo de vehículos.
Vialidad Nacional informó este martes por la tarde que -debido al anegamiento por lluvias de la Ruta Nacional 33- se determinó el cierre preventivo a la circulación para todo tipo de vehículos entre Pujato y el empalme con RN A012.

Los desvíos, operados con la colaboración de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, se mantienen en Casilda, mano a Rosario, por RP 26 hacia la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9).

Desde Zavalla, el tránsito mano a Casilda de RN 33 es desviado por RN A012 hacia la Autopista Rosario – Córdoba (RN 9). Quienes deseen retomar RN 33 deben tomar en Carcarañá por RP 26 hacia Casilda.

Desde Vialidad Nacional y la APSV se evalúan las condiciones de la calzada para una posible habilitación durante mañana miércoles.

