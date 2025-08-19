Entre Pujato y RN A012

Por las lluvias: se encuentra interrumpido el tránsito en la Ruta Nacional 33

Los desvíos, operados con la colaboración de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, se mantienen en Casilda, mano a Rosario, por RP 26 hacia la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9). Vialidad evalúa las condiciones de la calzada para una posible habilitación durante la jornada del miércoles.