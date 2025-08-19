Las Flores 2: baches, anegamientos y calles bajo agua

En Padre Genesio al 4500, en el oeste de la capital santafesina, los vecinos conviven con un problema que se repite: los baches en la calzada y el agua que permanece estancada durante días después de cada lluvia.
Vecinos aseguran que las lluvias recientes profundizaron los problemas de baches y desagües. Afirman que presentaron notas y llamados sin obtener respuestas.
En Padre Genesio al 4500, en el oeste de la capital santafesina, los vecinos conviven con un problema que se repite: los baches en la calzada y el agua que permanece estancada durante días después de cada lluvia.
“Hace semanas que la esquina de Padre Genesio y Estrada está con agua acumulada y las veredas bajo agua”, comentó una frentista de la cuadra.
Los vecinos aseguran que la situación se prolonga desde hace tiempo. Presentaron notas y formularios de reclamo en distintos canales de atención, pero todavía no vieron mejoras concretas.
“Realizamos un pronto despacho por los baches y no recibimos novedades. Hoy, directamente toda la cuadra está con agua”, resumió un vecino.
El deterioro de la calzada se combina con los problemas de drenaje. “El agua queda estancada, se mezcla con basura y genera charcos que parecen lagunas. Se hace muy difícil transitar”, agregaron.
Más allá de las molestias diarias, los vecinos expresan preocupación por cuestiones sanitarias. “El agua quieta atrae mosquitos y genera olores. Necesitamos una solución”, planteó una mujer del barrio.
Los reclamos, sostienen, se suman a situaciones similares en otros puntos de la ciudad de Santa Fe, donde la falta de escurrimiento en los días de lluvia genera inconvenientes.
Mientras tanto, quienes viven en Padre Genesio al 4500 mantienen la expectativa de que su pedido finalmente sea escuchado. “Queremos que se atienda este problema, porque afecta a todos los que transitamos la zona”, concluyeron.
