Las Flores 2: baches, anegamientos y calles bajo agua

Vecinos aseguran que las lluvias recientes profundizaron los problemas de baches y desagües. Afirman que presentaron notas y llamados sin obtener respuestas.

Vecinos de Padre Genesio al 4500 denuncian calles anegadas. Foto: Periodismo Ciudadano
 12:58
Por: 

En Padre Genesio al 4500, en el oeste de la capital santafesina, los vecinos conviven con un problema que se repite: los baches en la calzada y el agua que permanece estancada durante días después de cada lluvia.

“Hace semanas que la esquina de Padre Genesio y Estrada está con agua acumulada y las veredas bajo agua”, comentó una frentista de la cuadra.

Baches y desagües tapados generan reclamo. Foto: Periodismo Ciudadano.Baches y desagües tapados generan reclamo. Foto: Periodismo Ciudadano.

Entre baches y calles anegadas

Los vecinos aseguran que la situación se prolonga desde hace tiempo. Presentaron notas y formularios de reclamo en distintos canales de atención, pero todavía no vieron mejoras concretas.

“Realizamos un pronto despacho por los baches y no recibimos novedades. Hoy, directamente toda la cuadra está con agua”, resumió un vecino.

El deterioro de la calzada se combina con los problemas de drenaje. “El agua queda estancada, se mezcla con basura y genera charcos que parecen lagunas. Se hace muy difícil transitar”, agregaron.

Este reclamo forma parte de los mensajes que llegaron a Periodismo Ciudadano de El Litoral, la herramienta que permite a los santafesinos acercar sus inquietudes y situaciones que afectan a la vida cotidiana de sus barrios.

Vecinos aseguran que presentaron notas y reclamos por los baches de Padre Genesio al 4500.Vecinos aseguran que presentaron notas y reclamos por los baches de Padre Genesio al 4500.

Expectativa por una solución

Más allá de las molestias diarias, los vecinos expresan preocupación por cuestiones sanitarias. “El agua quieta atrae mosquitos y genera olores. Necesitamos una solución”, planteó una mujer del barrio.

Los reclamos, sostienen, se suman a situaciones similares en otros puntos de la ciudad de Santa Fe, donde la falta de escurrimiento en los días de lluvia genera inconvenientes.

Mientras tanto, quienes viven en Padre Genesio al 4500 mantienen la expectativa de que su pedido finalmente sea escuchado. “Queremos que se atienda este problema, porque afecta a todos los que transitamos la zona”, concluyeron.

