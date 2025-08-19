El temporal en Santa Fe anega calles y avenidas

Hasta las 8 de la mañana ya habían caído casi 60 mm. “Las estaciones de bombeo están todas operativas y las cuadrillas municipales trabajan para ayudar al normal escurrimiento del agua y liberar las calles anegadas”, dijo el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi. La lluvia continuará toda la jornada.
Cuadrillas municipales comenzaron a tratar de desobstruir desagües desde la madrugada.
Un temporal de lluvia y viento con ráfagas de gran intensidad azotaba este martes la ciudad de Santa Fe. Se generaron algunas complicaciones en los barrios y en calles y avenidas anegadas. La lluvia comenzó en la noche del lunes y a las 8 de la mañana habían caído casi 60 mm de agua en algunos puntos de la ciudad.
Según el registro oficial del Municipio, en la zona de la Terminal de Ómnibus habían caído a las 8 de la mañana 59 mm; en el Centro fueron 56,25 mm; en Alto Verde cayeron 41 mm; y en la zona del CIC de F. Zuviría (norte) cayeron 57,25 mm.
Además, se registró intensidad máxima de lluvias de 42,0 mm/h, en DOAE (COBEM), a las 4:45 hs. Y la ráfaga de viento máximo de 41,8 Km/h de dirección Sur Suroeste (SSO) en Alto Verde a las 6:40 hs.
Ante el aviso de alerta de lluvias lanzado la semana pasada por el Servicio Meteorológico Nacional la Municipalidad comenzó a prepararse para tratar de amortiguar sus consecuencias en la ciudad. Desde el pasado jueves, cuadrillas municipales realizaron trabajos de limpieza en las bocas de tormenta y puntos críticos de la ciudad para mantener todo el sistema de drenaje en condiciones. Las tareas preventivas se realizaron de manera manual y con máquinas desobstructoras, según se indicó.
El secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi sostuvo: “Gracias a los trabajos preventivos que venimos realizando hace días hemos bajado los niveles de los reservorios para recibir los caudales que pueda traer la lluvia”. El funcionario también aseguró que “las estaciones de bombeo en este momento están todas operativas y las cuadrillas municipales están en la calle trabajando para ayudar al normal escurrimiento del agua y liberar las calles anegadas”.
Rudi también mencionó que una de las zonas afectadas por la cantidad de lluvia caída es la avenida Juan José Paso y Doctor Zavalla, producto de la evolución de la obra que allí se realiza. Por tal motivo, el funcionario pidió a los vecinos evitar la zona hasta el momento que se normalice la situación.
Avisos recibidos
Hasta las 8, el Sistema de Atención Ciudadana Municipal registró 6 reclamos: 4 por limpieza de bocas de tormenta y 2 por calles anegadas. Vale destacar, que desde primera hora de la mañana, cuadrillas de trabajo recorren los puntos críticos de la ciudad para solucionar los inconvenientes a la brevedad.
El llamado a la reflexión del intendente
El intendente recorrió parte de los trabajos de limpieza que se hicieron en el oeste de la ciudad ante la presencia de microbasurales, canaletas y bocas de tormenta obstruidas, para así evitar que se tapen los desagües. “Ver la cantidad de mugre que saca el camión desobstructor nos tiene que llamar a la reflexión como santafesinos, como ciudadanos, sobre qué hacemos con nuestra basura”, dijo Poletti.
“Sabiendo que tenemos esta criticidad, pedimos la conciencia ciudadana para que hoy no saquen la basura para no formar microbasurales, que luego tapan las bocas de tormenta y producen anegamientos”, agregó el intendente.
Transporte público
Según información brindada por el Observatorio de Transportes el servicio de colectivos se encuentra operativo con seguimiento permanente. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas adversas y a las lluvias registradas, las unidades de transporte pueden experimentar demoras en sus recorridos.
Recomendaciones
Debido a que continúa vigente el aviso de alerta para nuestra zona, la Municipalidad reitera a la población las recomendaciones de retirar de las calles todo elemento que pueda obstruir bocas de tormenta o desagües para facilitar el escurrimiento del agua. En balcones, ventanas y terrazas, asegurar o retirar las macetas y otros objetos que puedan caer a la calle.
Además, se aconseja que, en caso de registrarse fuertes vientos, los ciudadanos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar el desplazamiento mientras dure la tormenta; evitar tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.
Por otra parte, se solicita a los conductores circular únicamente en caso de necesidad y transitar con precaución debido a lo resbaladizo de la calzada, evitando aquellas calles que presentan problemas de anegamiento temporal.
Vías de contacto
Se recuerda que las consultas o reclamos se pueden realizar al Sistema de Atención Ciudadana, llamando al 0800-777-5000
