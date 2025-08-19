Complicaciones en los barrios

El temporal en Santa Fe anega calles y avenidas

Hasta las 8 de la mañana ya habían caído casi 60 mm. “Las estaciones de bombeo están todas operativas y las cuadrillas municipales trabajan para ayudar al normal escurrimiento del agua y liberar las calles anegadas”, dijo el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi. La lluvia continuará toda la jornada.