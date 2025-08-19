#HOY:

Así avanza la tormenta en Santa Fe y la región; la información, minuto a minuto

Durante la madrugada y hasta las 6, cayeron unos 30 mm según el registro de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la UNL.

Martes lluvioso en Santa Fe. Foto: Flavio Raina
 9:25
 / 
Por: 

Se cumplieron los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional y desde la madrugada llueve con diversa intensidad en la ciudad de Santa Fe y sus alrededores.

El SMN prevé una jornada inestable, con continuidad de precipitaciones y lanzó sendos alertas por tormentas.

La información, minuto a minuto


Martes 19.08

06:35 Informe de rutas en Santa Fe

La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó: "Se registran lluvias y lloviznas de variada intensidad, a lo que se suman fuertes tormentas con intensas ráfagas de viento en todo el territorio provincial. De ser posible, se sugiere no viajar. En caso de hacerlo, aumentar las medidas de precaución al transitar".

Martes 19.08

06:25 Acumulado en la ciudad

Los siguientes datos fueron difundidos por el municipio de Santa Fe, y fueron tomados desde la medianoche y hasta las 05:45 hs.

• DOAE (COBEM): 41,2 5 mm

• Centro: 38,50 mm

• Deleg. Alto Verde: 31,50 mm

• CIC F. Zuviría: 36,75 mm

Se registró intensidad máxima de 42,0 mm/h, en DOAE (COBEM) a las 04:45 hs.

Ráfaga de viento máximo de 36,6 Km/h de dirección Este (E) en Alto Verde a las 05:30 hs.

Martes 19.08

06:20 La imagen satelital de la tormenta

El SMN comparte a diario, cómo avanzan los frentes fríos y de calor; como así también las tormentas. La siguiente imagen corresponde a la mañana de este martes.

Martes 19.08

06:10 Alertas por tormenta

A la medianoche el Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas: Uno naranja por tormentas y otro amarillo por lluvias.

El SMN advierte por: "El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual".

Martes 19.08

06:00 33 mm durante la madrugada

Según el Centro de Información Meteorológica de la FICH - UNL hasta las 6 habían caído 33,50 mm en la capital santafesina.

