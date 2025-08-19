#HOY:

Alerta por tormentas fuertes en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y cinco provincias

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional también afecta a Santa Fe, Misiones, Santiago del Estero, Chaco y Formosa.

Jornada de lluvias en Argentina. Crédito: Manuel Fabatía
 10:18

Las malas condiciones del clima regresan este martes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este martes para zonas de la provincia de Buenos Aires; Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Chaco y Formosa.

Jornada de lluvias en Argentina. Crédito: Guillermo Di SalvatoreJornada de lluvias en Argentina. Crédito: Guillermo Di Salvatore

En la provincia de Santa Fe, el aviso de nivel naranja afecta al norte, centro y parte del sur, con una mayoría de los departamentos bajo el alerta. El suroeste de la bota posee aviso de nivel amarillo.

Alerta por tormentas

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional".

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Gráfico de alertas por tormentas del SMN.Gráfico de alertas por tormentas del SMN.

En algunas zonas, el aviso subía a alerta naranja. En este caso, “el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos”.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual .

Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes

  • No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estar atento ante la posible caída de granizo.
  • Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
CLIMA EXTENDIDO

Servicio Meteorológico Nacional
Buenos Aires
Córdoba
Entre Ríos
Corrientes
Clima en Santa Fe
Misiones
Santiago del Estero
Chaco
Formosa

