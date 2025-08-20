#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Informe SEA

Lluvias impulsan la siembra de maíz y girasol, y cierran el ciclo del algodón

Las precipitaciones de los últimos días mejoraron los perfiles de los suelos, favoreciendo las siembras de maíz y girasol, mientras se completó la cosecha de algodón.

La producción total del área algodonera fue de 209.320 toneladas
 12:49
Por: 

El informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas para el Centro Norte de la Provincia de Santa Fe correspondiente al período comprendido entre el 13 y 19 de agosto de 2025, que difunde la Bolsa de Comercio de Santa Fe, en primer lugar, da cuenta de los montos de agua caída acumulados, con promedios mínimos y máximos, hasta las 19 horas de ayer.

Los aspectos enunciados caracterizaron los distintos escenarios, que presentaron medios a bajos porcentajes de humedad ambiente, nieblas, neblinas e importante amplitud térmica diaria y regularon durante casi toda la semana, las distintas actividades agrícolas: el final del proceso de recolección del algodón, siembra de girasol, de maíz temprano (de primera) y las diferentes etapas del desarrollo de los trigales, situación que se modificó por las precipitaciones, al final del período.

Algodón

Finalizó en toda el área algodonera santafesina el proceso de cosecha, que se prolongó por las diversas y sucesivas condiciones climáticas.

La campaña 2023/24 arrojó un volumen total de 204.330 toneladas.La producción total del área algodonera fue de 209.320 toneladas

La superficie sembrada fue de 106.100 ha, una superficie cosechada de 105.700 ha, un rendimiento promedio de 1980 kg/ha y una producción de 209.320 toneladas.

Girasol

En ventana de siembra, bajo óptimas características avanzó el proceso a muy buen ritmo, particularmente en los departamentos del noreste santafesino. Se estimó la intención de implantación de la oleaginosa en 145.000 ha, con un incremento del 5 %, en comparación con la cifra del ciclo anterior. Tras las precipitaciones registradas en todo el SEA, en particular en el oeste santafesino, ésta se modificaría y aumentaría.

Maíz temprano

Con óptimas condiciones de humedad y temperaturas de los suelos, prosiguió la siembra. Se estimó la intención de implantación del cereal en 95.000 ha, con un incremento del 20 %, en comparación con la cifra del ciclo anterior.

Lote con rastrojo de maíz tardío; en pleno proceso de siembra de soja temprana, en el centro del departamento Las Colonias.En ventana de siembra, bajo óptimas características avanzó el proceso a muy buen ritmo, particularmente en los departamentos del noreste santafesino.

Trigo

Se sembraron 476.500 ha, con variedades de ciclo largo, intermedio y corto. Se observó buena germinación, emergencia y desarrollo vegetativo, sin inconvenientes. Además, los trigales presentaron un buen stand de plantas y sanidad, siempre en equilibrio con la tecnología utilizada. Hasta la fecha, sin inconvenientes ni presencia de plagas.

Agua útil

En la superficie total del área de estudio, centro norte santafesino, constituida por los departamentos Nueve de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Martín y San Jerónimo, como consecuencia de las precipitaciones ocurridas, continuó una recuperación paulatina del agua útil en los perfiles de los suelos.

La dinámica de los escenarios ambientales, las particularidades zonales, más los múltiples factores actuantes, condicionarían, regularían y definirían las planificaciones finales de la nueva campaña agrícola de cosecha gruesa 2025/2026, según la región geográfica santafesina.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
campolitoral - actualidad
campolitoral-edicion-impresa
Agricultura
Bolsa de Comercio

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro