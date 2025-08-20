Se cayeron

La ciudad de Santa Fe perdió 20 árboles en el temporal

Fue por el fuerte viento y la lluvia de la madrugada. 14 árboles ya fueron retirados y continúan las tareas. Un ejemplar cayó sobre la ermita de la Virgen del Rosario en la Costanera y la destruyó. Personal municipal y del COBEM intensifican los trabajos para volver la ciudad a la normalidad.