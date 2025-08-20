La ciudad de Santa Fe perdió 20 árboles en el temporal
Fue por el fuerte viento y la lluvia de la madrugada. 14 árboles ya fueron retirados y continúan las tareas. Un ejemplar cayó sobre la ermita de la Virgen del Rosario en la Costanera y la destruyó. Personal municipal y del COBEM intensifican los trabajos para volver la ciudad a la normalidad.
Las intensas ráfagas de viento que se desataron en la tarde de este miércoles y que continuaron hasta la madrugada del jueves, provocaron la caída de 20 árboles en distintas partes de la ciudad. Cuadrillas municipales y personal del COBEM intensifican las tareas para realizar el despeje de la vía pública y hasta las primeras horas de la mañana habían levantado 14.
Los distintos equipos realizan diferentes trabajos para limpiar las bocas de tormenta y las cámaras de registro para sacar las hojas y la basura que se acumuló por la lluvia y el viento. Las tareas se intensifican con la intención de volver la ciudad a la normalidad.
Cuadrillas en acción. MCSF
Vale mencionar que el servicio de transporte público está funcionando con regularidad, presentándose algunos desvíos de los recorridos habituales en función de las distintas situaciones en la vía pública producto de la caída de los árboles y de otras situaciones. En este sentido, la Línea La Boca se encuentra fuera de servicio, debido a problemas de infraestructura.
Los datos de lluvia
Según la red de estaciones meteorológicas propias, los datos de lluvia acumulados entre el martes 19 y el miércoles 20 (hasta las 6 hs) son:
De esta forma, en un solo día, la lluvia en Santa Fe triplicó al promedio de agosto de los últimos 10 años, que es de 31 milímetros mensuales.
Árboles caídos
Hasta el momento ingresaron a través del Sistema de Atención Ciudadana 0800 777 5000, el reclamo por 20 árboles caídos en distintos puntos de la ciudad. De los cuales 14 ya fueron atendidos, despejando la calzada.
El intenso viento registrado en la Costanera Oeste de Santa Fe, con ráfagas de hasta 77 km/h, tumbó un árbol que cayó sobre la ermita de la Virgen del Rosario, causando su total destrucción. La misma se ubica sobre la avenida Siete Jefes y Juan del Campillo, a donde están previstas obras de remodelación del cantero central.
