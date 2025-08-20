La EPE trabaja para recuperar zonas afectadas por la tormenta en Santa Fe
En el centro de la capital provincial había un problema con una cámara subterránea; en el cruce de la Ruta 168 y la Ruta 1, también había un inconveniente. Hubo cortes nocturnos que ya fueron solucionados.
Las cuadrillas ya estaban en territorio para las tareas de recuperación.
En la ciudad de Santa Fe, se registraba un problema en la zona de San Martín y Primera Junta. Allí presentaba un inconveniente una cámara subterránea y desde temprano operarios de la compañía se encontraban atendiendo el reclamo.
Al mismo tiempo, la zona del cruce de la Ruta Nacional 168 y la Ruta Provincial 1, quedó sin energía eléctrica y una cuadrilla de la EPE se disponía a trabajar en el lugar.
Hubo inconvenientes en Recreo, y en el cruce de la Ruta 168 y la RP 1.
Solucionado
Durante la noche, hubo un corte de luz en la ciudad de Recreoque, según informó la EPE a El Litoral, se trató de una falla en la red de media tensión al sur de Laguna Paiva. La falta de energía persistió dos horas, entre las 23.30 del martes y la 1.30 de este miércoles, según confirmaron.
En Padre Genesio al 4500 hubo agua en toda la calzada y vereda.
Tormenta
Cabe recordar que desde la madrugada del martes se desató una lluvia que se extendió durante toda la jornada, con momentos de mayor intensidad.
Los registros hablan de casi 100 mm, si se contabilizan las precipitaciones de este miércoles a la madrugada.
