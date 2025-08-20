#HOY:

Pronóstico para la ciudad de Santa Fe este miércoles: viento fuerte y cuándo vuelve a llover

La temperatura mínima fue de 11º y la máxima sería de 19°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que hay escasas probabilidades de precipitaciones el resto de la semana.

Las ráfagas alcanzarían los 60 km/h.
 9:23
Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo parcialmente cubierto y fuertes ráfagas de viento desde la medianoche. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de lluvias con valores menores al 10% en horas de la mañana, avanzando a nulas posibilidades durante el resto de la jornada, la cual se mantendrá con cielo parcialmente nublado. Sobre el regreso de la lluvia, el SMN indica que la semana ya no contará con presencia de agua, mientras que pronósticos como The Weather Channel brindan chances de hasta 34% para el viernes.

Las ráfagas alcanzarían los 60 km/h.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 10° y la máxima sería de 18º, bajando a 14° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 94%, la presión de 1002.4 hPa, viento oeste a 51 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.

Viento fuerte en Santa FeLas ráfagas alcanzarían los 60 km/h. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Según el SMN, no rige ningún alerta por lluvias o viento, a pesar de las fuertes ráfagas registradas.

Pronóstico extendido

  • El jueves espera una mínima de 11° y una máxima de 21°. Con leve nubosidad, la jornada se sostendrá sin el regreso de las precipitaciones.
  • Luego, el viernes tendrá una mínima de 14° y una máxima de 18°. El cielo volverá a presentarse parcialmente nublado.
  • Finalmente, el viernes regresará a estar con cielo mayormente despejado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 8° y la máxima de 15°.
CLIMA EXTENDIDO

