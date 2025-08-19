Clima

Santa Fe se prepara para vientos intensos y ráfagas que superarían los 70 km/h en la noche de este martes

Así advierten desde el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático SAT. Se estima que su intensidad aumente considerablemente a partir de la medianoche y se mantenga durante el miércoles. Desde la entidad emitieron recomendaciones para asegurar techos, evitar salidas innecesarias y extremar precauciones en rutas. ¿Cuándo mejora el clima?